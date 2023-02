Estado realiza primeira convocação de aprovados em concurso público da Afeam

O governador Wilson Lima anunciou a convocação dos primeiros candidatos aprovados no concurso público da Agência de Fomento do Estado do Amazonas S.A. (Afeam), para provimento de empregos e formação de cadastro de reserva, em ordem de classificação, e dos candidatos com deficiência (PCD´s). A lista com os nomes está disponível no Diário Oficial do Estado do Amazonas e no site da Afeam (www.afeam.am.gov.br).

O governador Wilson Lima destacou a importância da convocação, tanto para agência quanto para os serviços ofertados à população. “A gente tem trabalhado intensamente para criar oportunidades de emprego e renda para as pessoas. No caso da Afeam, a gente não apenas está chamando os primeiros aprovados no concurso, mas também estamos dando a eles uma missão, que é a de fazer com que mais empreendedores tenham acesso ao crédito e façam a economia girar. Desejo muito sucesso a esses convocados nessa missão”, afirmou.

A primeira lista de convocação contempla 70% do total de aprovados. De acordo com o diretor-presidente da Afeam, Marcos Vinicius Castro, a realização do concurso, assim como a breve convocação dos aprovados é um compromisso da atual gestão. “Estamos cumprindo mais um projeto da nossa gestão, conforme diretriz do governador Wilson Lima, agora estamos procedendo a primeira convocação com o objetivo de abrir oportunidade àqueles que vêm para somar com seu conhecimento na construção de uma Afeam sólida e eficiente”, disse.

O último concurso da Afeam foi realizado em 2009. A Agência foi criada em 1999 e tem como objetivo promover o desenvolvimento sustentável do estado do Amazonas, por meio de financiamento às atividades produtivas, proporcionando a geração de ocupação e renda. A Afeam é uma empresa pública, classificada como instituição financeira não bancária, subordinada à fiscalização e supervisão do Banco Central do Brasil e organizada sob forma de sociedade anônima, de capital fechado.

Orientações aos convocados

Os convocados devem comparecer na sede da Afeam, localizada na avenida Constantino Nery, nº 5733, bairro Flores, no período de 14 a 28 de fevereiro de 2023, no horário das 8h às 11h e das 13h às 16h. Devem estar munidos com a documentação da forma descrita no edital Nº 01/2022. Os considerados aptos serão encaminhados ao exame médico admissional. As etapas são eliminatórias.

Sobre o Certame

O concurso público da Afeam foi realizado no dia 18 de setembro de 2022, exclusivamente no município de Manaus. Foram oferecidas 30 vagas para candidatos de nível superior nas especialidades de Agronomia, Administração, Contabilidade, Economia, Direito, Comunicação e Marketing, Desenvolvimento de Sistemas e Infraestrutura de TI, incluindo vagas para PCDs, além de cadastro de reserva. O salário varia de R$ 5 mil a R$ 6.523, com jornada de trabalho para todos os cargos de 30 (trinta) horas semanais. Conforme regramento, o órgão tem dois anos, prorrogáveis pelo mesmo período para convocação dos aprovados dentro do número total de vagas citadas em edital.

*Com informações da assessoria