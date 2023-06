Esquenta da Parada do Orgulho LGBTQIAP+ acontece hoje no Centro, com apoio da prefeitura

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), apoia hoje (4), o esquenta da 23ª edição da Parada do Orgulho LGBTQIAP+, programada para o mês de agosto com o tema “Colorindo Manaus com as cores da Diversidade”. O evento de aquecimento, que é gratuito, acontecerá na rua José Clemente, esquina com a avenida Eduardo Ribeiro, no Centro, das 16h à 0h.

O diretor-presidente da Manauscult, Osvaldo Cardoso, comenta a importância do respeito à diversidade e do trabalho que a prefeitura vem realizando, no sentido de garantir apoio aos diferentes movimentos culturais e identitários da cidade, dentro da sua proporcionalidade.

“De ordem do prefeito David Almeida, estamos fazendo uma gestão sem singularidades ou preferências, com igualdade de condições, dentro da proporcionalidade de cada movimento, para que tenhamos uma cultura ampla e diversificada, feita para todos e por todos. A Bruna La Close me procurou e, prontamente, fechamos o apoio para o esquenta da Parada LGBTQIAP+, que além de ser uma grande festa, também, é um ato pedagógico com o objetivo de promover o respeito e a tolerância. E isso tem meu apoio irrestrito”, concluiu Osvaldo Cardoso, diretor-presidente da Manauscult.

De acordo com a presidente e organizadora do evento, Bruna La Close, a escolha do tema desta edição aborda questões sociais e políticas, assuntos de grande relevância para a população LGBTQIAP+.

“A população LGBTQIAP+ resiste para existir. Quando resistimos à discriminação, aos índices de assassinatos, às barreiras que a sociedade impõe na questão de identidade de gênero, nas várias formas de preconceito que enfrentamos dentro e fora da família, existimos como pessoas, impondo nossas escolhas, desejos, nossas opiniões. Sabemos que no Brasil, as políticas voltadas à população ainda são deficientes e queremos mudanças”, ressaltou Bruna.

O evento contará com uma programação diversificada. Serão mais de 15 atrações, dentre eles o tradicional concurso para a escolha das personalidades da Parada LGBTQIAP+ 2023. O line-up promete unir alegria e diversão à mensagem de conscientização, onde todos os públicos são bem-vindos, independente de gêneros.

Com informações da Manauscult