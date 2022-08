Esposa de Alec Baldwin desabafa sobre acidente fatal em filmagem: ‘tristeza que carrega’

A instrutora de yoga e empresária Hilaria Baldwin fez um post dedicado ao marido Alec Baldwin em sua página no Instagram. Grávida de seu oitavo filho, Hilaria manifestou apoio ao companheiro neste momento difícil que vive, em que ainda lida com as consequências do acidente nas filmagens de “Rust” que vitimou a diretora de fotografia Halyna Hutchins.

“Não irei a lugar algum. Tire todo o tempo para ficar triste. Eu estou aqui”, postou Hilaria, com uma foto que trazia apenas sua mão segurando a de Baldwin.

Em resposta à publicação, Baldwin voltou a desabafar sobre a repercussão do caso: “Todos naquele set sabem o que aconteceu. Todos. E, no entanto, a representação na imprensa, em geral, ignora tudo isso. Embora existam apenas duas vítimas reais (Halyna e o diretor Joel Souza, que foi ferido no tiroteio) neste caso, acho difícil suportar a insistência de tantos de que eu acordei naquele dia e violei todos os procedimentos de segurança que aprendi ao longo de 40 anos. Neste tempo, a questão de onde veio qualquer munição real permanece sem resposta. Se não fosse por você, não sei como a vida seria neste momento.

Recentemente, o ator disse à CNN que pensa no acidente todos os dias e jogou a responsabilidade pela tragédia na armeira e assistente de adereços Hannah Gutierrez Reed e no diretor-assistente Dave Halls, que lhe entregou a arma.

Ainda no Instagram, Hilaria respondeu ao comentário do marido: “A tristeza que carrega todos os dias parte meu coração. (…) Halyna se foi tragicamente e aqueles que a amam estão quebrados para sempre, Joel carregará cicatrizes em seu corpo e memória, você… revivendo dia e noite… os sons, visões e reações, assombrando suas horas de vigília e sono. Para aqueles que ficam boquiabertos e fofoqueiros, por um minuto, imagine-se mudado para sempre devido a um erro, incompetência ou malícia.”

Entenda o caso

Em outubro de 2021, o ator Alec Baldwin disparou tiros, acidentalmente, durante as filmagens do faroeste “Rust”, matando a diretora de fotografia, Halyna Hutchins, de 42 anos, e ferindo o diretor do filme, Joel Souza, de 48.

O acidente aconteceu perto de Santa Fé, em um set de filmagem projetado para ser uma igreja. Baldwin foi informado de que arma era segura antes de disparo que matou diretora.

De acordo com a investigação, o diretor assistente Dave Halls não sabia que a arma usada por Baldwin continha munição de verdade e afirmou ao ator que ela não estava carregada. Na ocasião, ele gritou “arma fria”, segundo o documento judicial.

Com informações do IG