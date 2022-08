Especialistas destacam importância de serviços educacionais profissionalizados

O Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Estado do Amazonas (Sinepe-AM) realizou ontem (17) o Simpósio de Matrículas 2023. Durante o evento, especialistas deram orientações para as instituições se organizarem para o próximo ano letivo e destacaram a importância da profissionalização dos serviços educacionais.

A palestra do especialista em Marketing Digital, Bruno Porto, abriu a programação do evento. Ele orientou docentes e gestores sobre como as escolas podem otimizar sua presença na internet com a ajuda das redes sociais.

Manter perfis e sites atualizados, padronização dos perfis e a utilização de ferramentas para melhorar e promover um diferencial na comunicação da escola foram algumas sugestões do especialista.

Bruno também explicou a relevância da realização de pesquisas de satisfação, entre alunos, famílias e, principalmente colaboradores, com o intuito de medir o grau de satisfação da comunidade escolar e implementar novos projetos e ações.

Também durante o Simpósio, o consultor em Tecnologia Léo Davi Cunha fez uma apresentação sobre Open Innovation na Educação. Ele enfatizou que a criação de um ambiente de inovação pode contribuir para a resolução de problemas, desenvolver equipes, aumentar o engajamento e ainda permitir a criação de novos produtos e projetos.

Em seguida, foi a vez do contador Elbert Lucatti falar sobre planilha de custos e precificação na prática. O evento encerrou com uma apresentação dos advogados Claudine Klenke, Yulle Medeiros e Bruno Rodrigo Falcão. Eles abordaram questões sobre contrato de prestação de serviços educacionais, Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e Direito Tributário.

Membro da Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados (ANPPD), Yulle Medeiros, salientou sobre os cuidados com tratamento de dados de alunos e famílias. Além de investir na capacitação de funcionários, ela apontou que a LGPD define que é necessário ter um profissional encarregado pela segurança das informações.

Advertência com prazo para adoção de medidas de correção e multa a partir de 2% do faturamento da empresa ou instituição, até o limite de R$ 50 milhões, são algumas das sanções administrativas que as instituições que não seguirem as determinações da lei poderão sofrer.

Desafios

Durante o discurso de abertura do Simpósio de Matrículas, a presidente do Sinepe-AM, Laura Andrade de declarou a importância da formação continuada de docentes e gestores para promover insights importantes para o crescimento profissional e, ainda, aumentar a qualidade e a eficiência do ensino particular no Amazonas.

“O evento também tem como objetivo contribuir para o fortalecimento da categoria, que nos últimos anos tem enfrentado inúmeros desafios”, ressalta Laura.

Desde o início da pandemia, as escolas tiveram que se adaptar, se reinventar e pensar em ações de acordo com a nova realidade. O Sinepe-AM teve um papel fundamental durante esse processo.

“Graças à parceria com as escolas, pudemos criar estratégias para aulas presenciais, tornar o ambiente escolar um espaço seguro a todos, além de aumentar a credibilidade que pais e alunos depositaram nas instituições que escolheram”, disse a presidente do sindicato.

Seminário de Educação

O sindicato vai ampliar hoje (18) as discussões por meio do Seminário Sinepe-AM de Educação.

O evento acontece no auditório da unidade 22 da Uninorte, na avenida Djalma Batista, 122, Chapada. A expectativa é receber cerca de 200 educadores e gestores de instituições particulares de Manaus e interior do Estado.

Entre os destaques do Seminário está o escritor e treinador comportamental Ricardo Pereira, que irá falar sobre Inteligência Emocional na Educação. Depois, a pedagoga Patrícia Oliveira faz uma apresentação sobre Comunicação Assertiva.

O seminário também contará com a palestra sobre Metaverso Educacional, com o especialista em Gestão de TI, Walter Santos. O seminário encerrará com a explanação do educador Álvaro Sanches sobre Excelência no Atendimento.

Com informações da assessoria