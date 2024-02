No mês que se comemora a participação de mulheres e meninas na ciência, o Governo do Amazonas destaca os investimentos para atrair futuras pesquisadoras para o mercado amazonense. No ensino médio, o Espaço Maker abre caminhos para futuros profissionais capacitados e é mais um meio de incentivar a presença feminina no ramo da pesquisa.

A Escola Estadual de Tempo Integral Marcantônio Vilaça I, localizada no bairro Cidade Nova, é uma das contempladas com o Espaço Maker. No laboratório, a professora de Química, Kamila Rangel, está à frente para tornar o espaço mais plural. Trabalhando com estudantes do ensino médio, na faixa etária de 14 a 17 anos, ela percebeu uma participação maior das meninas com a inauguração do local.

“O incentivo é imprescindível, porque sabemos que as mulheres vêm ganhando espaço no mercado de trabalho e na ciência não é diferente. Com os editais que estão saindo, a sensação que passa é que estamos sendo amparadas, principalmente porque alguns são voltados para o ensino médio”, disse Kamila Rangel.

Aos 17 anos, Manuella Melo teve contato pela primeira vez com um laboratório dentro da escola. Para ela, o Espaço Maker foi um grande incentivo na decisão do curso que ela vai escolher no vestibular: Medicina. Sob a orientação da professora, ela enxerga um mundo mais inclusivo.

“Ter um espaço assim é importante, porque a educação é como vamos transformar o mundo e ter uma participação maior das mulheres. No meio da ciência, ter igualdade de gênero é promover também uma capacitação adequada para as mulheres, transformando todo o meio científico”, destacou a estudante.

Geovana Elizabeth, de 16 anos, também é aluna do ensino médio na escola e participou recentemente da 10ª edição do Programa Futuras Cientistas, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Informação. Com um laboratório equipado e completo dentro da escola, a estudante consegue aprimorar ainda mais as habilidades.

“Tem diversos materiais que nós podemos usar aqui (no laboratório). Essa parte mais prática, onde podemos tocar nas coisas, é um aprendizado. Aqui, já fiz experimentos de física e achei muito interessante”, destacou a aluna do 3º ano, Geovana Elizabeth.

Espaço Maker

Além do laboratório entregue à Escola Estadual Governador Melo e Póvoas, outras 31 unidades de ensino da rede estadual passam a contar neste ano com o Espaço Maker que, somado aos 51 já inaugurados, chegam a 83 espaços entregues, beneficiando aproximadamente 54 mil alunos na capital e no interior.

São 40 Espaços Makers na capital e 43 no interior. Os 32 laboratórios entregues nesta quarta receberam investimentos de R$ 10,9 milhões do Governo do Amazonas.

O Espaço Maker integra o projeto Fazer para Aprender, que tem como meta entregar 100 laboratórios até o final da gestão do governo Wlson Lima. Com os equipamentos disponibilizados nas salas, as escolas possibilitam a ampliação de conhecimento de conteúdos voltados para robótica, programação, impressão em 3D, eletrônica, produção de áudio e vídeo, marcenaria e produção artística.

Mulheres e Meninas na Ciência

Desde o ano de 2020, o Governo do Amazonas, por meio da Fapeam, realiza diversas ações em prol do estímulo às mulheres e meninas no campo da pesquisa científica, tecnológica e de inovação no estado. Além dos novos editais, a Fapeam também vem realizando uma série de atividades de popularização da ciência e divulgação científica. As ações têm o intuito de aproximar a ciência da população, assim como divulgar a importância da redução das desigualdades de gênero na ciência, tecnologia e inovação.

Entre as ações realizadas estão: rodas de conversa entre pesquisadoras e alunas, webinars, Fapeam na Feira, Fapeam na Praça, Fapeam na Estrada, Xá com Elas, exposição virtual, premiação para projetos desenvolvidos por professoras com bolsistas meninas no âmbito do Programa Ciência na Escola (PCE) e uma série de podcasts.

Com informações da Fapeam