Esfera de metal desconhecida aparece em praia no Japão

Uma esfera de ferro de cerca de 1,5 metro de diâmetro apareceu em uma praia na cidade de Hamamatsu , no Japão , e chamou a atenção da população. O objeto foi avistado no local nessa terça-feira (21) e as autoridades do país ainda não sabem do que se trata.

Na tentativa de descobrir, foi feito um raio-x na esfera para examiná-la por dentro. O interior dela, porém, é oco.

Como é possível ver nas imagens compartilhadas nas redes sociais, há duas alças na superfície — onde ela devia estar enganchada em alguma estrutura, talvez um navio .

A bola tem um tom marrom alaranjado com manchas mais escuras de ferrugem. De acordo com a TV Asahi, a polícia chegou no local após uma mulher avistar a esfera na areia.

Depois, os policiais isolaram a área e acionaram especialistas em explosivos, que chegaram ao local com roupas de proteção. Os oficiais chegaram a bloquear uma área em um raio de 200 metros ao redor da esfera para que os especialistas pudessem analisar o objeto sem intercorrências.

As imagens da bola foram enviadas às forças de Defesa japonesas e à guarda costeira para exame.

À emissora NHK, um homem que costuma correr na praia onde o objeto foi encontrado disse não entender por que a bola havia ganhado tanta repercussão. “Está lá há um mês”, disse ele.