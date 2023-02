Escolas da rede estadual recebem 200 mil quilos de alimentos destinados à merenda

Governo do Amazonas já abasteceu 90% das escolas estaduais da capital a remessa de mantimentos

O Governo do Amazonas está realizando, ao longo desta semana, o abastecimento das escolas da rede estadual com alimentos, que compõem a merenda escolar. Ao todo, mais de 200 mil quilos de mantimentos serão entregues na capital para suprir a demanda de início do calendário letivo de 2023.

De acordo com o gerente de merenda escolar da Secretaria de Educação e Desporto, Leonardo Pinto, a distribuição dos alimentos já chegou a 90% das escolas da rede estadual da capital e essa primeira remessa enviada atenderá aos 20 primeiros dias letivos.

“Próximo do início do ano letivo de 2023, aqui no depósito nós trabalhamos com a merenda escolar. Estamos na fase final da distribuição da merenda, estamos com 90% já entregues. São mais de 200 mil quilos entregues nas escolas para que o ano letivo inicie”, explicou Leonardo Pinto.

Para garantir a qualidade na logística de transporte e armazenamento dos alimentos, a separação de alimentos secos e frios é um método adotado no transporte.

“A logística funciona de duas formas. Tem os produtos secos e os frios. Os produtos secos são os sem refrigeração, já os frios vão no caminhão frigorífico porque o produto tem que estar congelado para chegar na escola e ir diretamente para a freezer da escola”, disse o gerente de merenda escolar.

Interior

De acordo com a Secretaria de Educação, para o interior do Amazonas é feito envio de aporte financeiro para compra da merenda escolar no próprio município. No entanto, outros materiais são enviados conforme a demanda das escolas.

A responsável logística, Paula Gusmão, acompanha os envios para o interior. Segundo ela, uma remessa será enviada, na sexta-feira (3), para atender 10 municípios das calhas do baixo e médio Solimões.

“Para atender as calhas do baixo e médio Solimões, nós estamos encaminhando material de pólo moveleiro, material de expediente, de limpeza e didático para atender 10 municípios que fazem parte dessas duas calhas”, concluiu Paula Gusmão.

Conforme a responsável logística, outras remessas com materiais serão enviadas ao longo do ano para atender à necessidade dos municípios e proporcionar ensino de qualidade aos estudantes da rede estadual.

Com informações da assessoria