Escola retoma aulas presenciais após queda de árvore

A Escola Estadual Homero de Miranda Leão, localizada na zona norte de Manaus, recebeu de volta, nesta quinta-feira (16/02), os estudantes após a suspensão das atividades presenciais, na última terça-feira (14/02), quando uma árvore caiu sobre o telhado da unidade de ensino e atingiu a turma da 2ª série, do Ensino Médio. Assim, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto por meio do Departamento de Infraestrutura realizou reparos no telhado e no forro da escola, além de limpeza geral no prédio.

A gestora da unidade de ensino, Anne Paula da Silva, explicou que a escola está apta para receber os estudantes. “Realizamos vários serviços de manutenção na escola, tudo com o objetivo de preparar o retorno dos nossos alunos com segurança”, enfatizou a gestora.

O assessor de infraestrutura da Coordenadoria Distrital de Educação 6 (CDE6), Daniel Araújo, informou que, após análise, foi constatado que não houve danos elétricos.

“Logo após o fato, a Secretaria de Educação nos encaminhou para realizar a manutenção do espaço. Após avaliação, constatamos que a parte elétrica do prédio não foi afetada e, assim, imediatamente iniciamos os trabalhos e recuperamos o forro e o teto atingidos pelos galhos da árvore”, contou o assessor.

Relembre

Devido a chuva forte da manhã da última terça-feira (14/02), uma árvore de um terreno ao lado da Escola Estadual Homero de Miranda Leão desabou sobre o telhado da unidade de ensino, atingindo a sala da 2ª série do Ensino Médio.