Escola-parceira da Unesco, Nilton Lins realiza evento sobre sustentabilidade e ciência

As Escolas Nilton Lins realizam amanhã (17), a Mostra do Conhecimento como o tema “As Ciências Básicas para o Desenvolvimento Sustentável”. A instituição é a única privada de ensino Infantil, Fundamental e Médio do Amazonas, a integrar a rede de escolas parceiras da Organização das Nações Unidas Para Educação, Ciência e Cultura (Unesco).

O evento é aberto ao público e acontece na sede da escola, no bairro Parque das Laranjeiras, na zona Centro-sul de Manaus, a partir das 9h.

Parceira da Unesco desde 2012, a escola irá apresentar os trabalhos de 440 alunos sobre conteúdos e projetos para promover o incentivo, o debate e o desenvolvimento de temas como sustentabilidade, economia verde e uso da tecnologia na solução de problemas cotidianos da sociedade.

Entre os trabalhos que serão apresentados na mostra pelos estudantes estão o “Ensino dos 3Rs da Sustentabilidade”, “Eco Fashion – Moda Sustentável”, “Plantas Comestíveis Não-Convencionais” e “Modelos de Cidades Sustentáveis”.

“Estamos retomando esta importante iniciativa após o hiato dos últimos dois anos com uma nova abordagem e com o apoio de 36 professores, iremos realizar a principal e mais importante mostra científica em nível escolar do estado, apresentando ideias e soluções para questões fundamentais que atingem a todos e ao futuro do planeta”, destacou a diretora Pedagógica da Nilton Lins, Keyle Cristina Ribeiro.

Após o encerramento da Mostra, todos os trabalhos irão compor um relatório que será apresentado para a coordenação nacional da Unesco no Brasil.

Com informações da assessoria