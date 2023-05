Escola do Legislativo da CMM alcança 128 mil inscrições em menos de cinco meses

Inscrições foram registradas em mais de 80 cursos ofertados no formato EAD

A Escola do Legislativo Vereadora Léa Alencar Antony da Câmara Municipal de Manaus (CMM) alcançou, de janeiro a maio deste ano, mais de 128 mil inscrições para cursos na modalidade Ensino à Distância (EaD). A programação inclui mais de 80 cursos em diversas áreas do conhecimento, capacitando servidores da Casa, mas sobretudo o público externo em busca de qualificação para o mercado de trabalho.

De acordo com levantamento da Escola do Legislativo, a quantidade de matrículas nos cinco primeiros meses chegou a 128.339 inscrições. O mês de maior destaque foi fevereiro com 33.453 matrículas pelo site www.cmm.am.gov.br/escola. O sistema conta com 89 opções de cursos em diferentes cargas horárias, variando de seis até 60 horas com direito a certificado.

O diretor da escola, Maurício Brilhante, atribui o número de inscrições a um acerto da gestão do presidente Caio André, ampliando a oferta de cursos EAD e firmando parcerias como a do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), este último somando no ensino presencial.

“Temos 128 mil pessoas procurando melhor informação, melhor qualificação e aprendendo novas habilidades. Podemos dizer que temos 128 mil pessoas transitando no ambiente da Câmara, mas num ambiente virtual de aprendizagem e qualificação profissional”, afirmou o diretor.

*Praticidade –* A modalidade EAD, fortalecida na atual gestão, permite que os 89 cursos sejam acompanhados em diferentes formatos tecnológicos como computadores, notebook, tablet, celular e até pela TV. Maurício Brilhante afirma que o objetivo da Escola do Legislativo é facilitar o acesso para todos os públicos.

“Nós temos o aplicativo que pode ser usado tanto no iOS quanto nos celulares que usam Android, basta colocar ‘Escola CMM’ e você faz o cadastro e acessa todos os cursos pelo telefone celular. Ainda assim, quem não tem celular ou não gosta, pode baixar o app na televisão da sua casa usando o seu cadastro e assistindo o vídeo na telona”, explicou o diretor.

O sucesso de inscrições na Escola do Legislativo reforça um cenário nacional que vem crescendo na última década. Último levantamento do Censo da Educação Superior 2021, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), apontam que entre 2011 e 2021 o número de ingressantes em cursos superiores de graduação aumentou 474% no formato EaD.

*Cursos presenciais –* Em parceria com o Cetam, a Escola do Legislativo iniciou na segunda-feira (22) um curso presencial na área de fotografia. A capacitação seguirá até o dia 4 de julho, reunindo uma turma de 30 alunos interessados na modalidade.

Uma delas é a técnica de enfermagem Luana Araújo, de 27 anos. Ela decidiu realizar o curso da Escola do Legislativo para ter mais contato com a área.

“A importância é grande porque abrange uma nova área, um novo conhecimento. Eu estou me graduando também em Estética e a aula de fotografia vai ajudar muito a ampliar essa área de conhecimento, de expor o trabalho, na forma de olhar para as coisas”, disse Luana.

Nesta terça-feira (23/05) a Escola do Legislativo deu início ao curso de Interpretação e Formação de Auditor Interno. O curso tem ênfase nas normas NBR ISSO 9001, 14001, 19011 e acontece na sala de cinema Silvino Santos, das 13h às 17h, até o dia 30 de maio.

Com informações da CMM