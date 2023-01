‘Entramos na Superliga B para sermos campeões’, destaca prefeito com elenco do time

O prefeito de Manaus, David Almeida, participou, ao lado do diretor-presidente da Fundação Manaus Esporte (FME), Aurilex Moreira, na tarde de ontem (18), da apresentação dos jogadores do Manaus Vôlei/TecToy, equipe que irá representar o Amazonas na Série B da Superliga de Vôlei Masculino, principal competição da modalidade no Brasil. A disputa começa neste sábado (21), e garante aos dois primeiros colocados o acesso para a Superliga A.

Contando com o apoio da Prefeitura de Manaus, o Manaus Vôlei/TecToy sagrou-se campeão da Superliga C, disputada em dezembro de 2022. De acordo com David Almeida, a equipe entrará na nova competição, novamente, com o intuito de ser campeã.

“Manaus enche a Arena da Amazônia para as finais de um campeonato de peladas. O exemplo desses jogadores do Manaus Vôlei, comandado pelo Talmo, que é um campeão olímpico, vai nortear a temperatura esportiva desta cidade. Eu não tenho dúvida que o vôlei será uma referência na nossa cidade. Não queremos apenas disputar a Superliga B, nós temos condições de ganhar a competição. Nosso time tem atletas de ponta nacional e internacional. Tenho certeza que já em outubro, quando começar a Superliga A, Manaus tem grandes possibilidades de ter um representante”, afirmou Almeida.

A primeira partida do Manaus Vôlei/TecToy será neste sábado, 21/1, diante do Goiás Vôlei, em Goiânia (GO). Para Aurilex Moreira, a responsabilidade da equipe é muito grande, porque será a primeira equipe do Norte no Brasil a participar da segunda divisão do vôlei do país.

“A gente fica muito feliz em fazer parte desta história. A Fundação Manaus Esporte nasceu e um dos nossos primeiros desafios foi impulsionar os times da nossa cidade. Ter uma equipe forte na Superliga é um sonho antigo. Como instituição, temos ajudado como é possível e só desejamos sorte aos jogadores e à comissão técnica, que tem trabalhado muito, e vão representar bem a cidade na competição. O Manaus Vôlei não é apenas a primeira equipe do Amazonas a disputar essa competição, mas a primeira do Norte do Brasil. Então, a responsabilidade é muito grande, mas eles estão preparados”, destacou Moreira.

Elenco

Além da chegada do técnico Talmo de Oliveira, o Manaus Vôlei conta com a chegada de jogadores experientes como os levantadores Yuri Oliveira, João Matoso e Pedro Farago; os centrais Vicenzo Serretti e Victor Henrique; os apostos Brunão e João Adriano.

Remanescentes da conquista da Superliga C, o central Andrezão, o oposto Najari, e os ponteiros Manu e Thiago Alves, são os principais atletas da equipe amazonense.

Com informações da Semcom