Energia Solar instalada em escolas ribeirinhas de Manaus garante bem-estar dos estudantes

Para garantir pleno desenvolvimento das ações pedagógicas, bem como oferecer um ambiente de qualidade e com dignidade aos estudantes da zona ribeirinha, a Prefeitura de Manaus, em parceria com a Amazonas Energia, iniciou, nesta terça-feira, 17/1, a instalação de placas de energia fotovoltaica (energia solar) nas escolas da região do rio Negro, coordenadas pela Secretaria Municipal de Educação (Semed).

A escola municipal indígena Kanata T. Ykua, na comunidade Três Unidos, foi a primeira a receber a instalação dos equipamentos. Ao todo, oito escolas serão beneficiadas.

Cerca de 500 estudantes das respectivas unidades escolares serão impactados de modo positivo com a iniciativa: escola municipal indígena Kunyana Putira; escola municipal Puranga Pisasú; escola municipal Rui Barbosa; escola municipal Francisco Diogo de Melo; escola municipal Bom Jesus; escola municipal São Sebastião; escola municipal Figueiredo Pimentel.

De acordo com a chefe da Divisão Distrital Zonal (DDZ) Rural, Rosa Denise, a ação traz inovação ao processo de ensino e aprendizagem. Além disso, valoriza o bem-estar dos estudantes da zona ribeirinha.

“Essa parceria irá alcançar todas as comunidades que não tinham nenhuma possibilidade de ter energia e hoje nós temos esse futuro com inovação chegando aqui. A nossa escola Kanata T. Ykua é a primeira a receber a energia, via placa solar, e isso faz com que tenhamos qualidade na educação. Isso tudo demanda do prefeito David Almeida e da secretária Dulce Almeida que realmente investem na educação municipal”, declarou Rosa.

Segundo o gestor da unidade de ensino, Raimundo Silva, a implantação desse sistema de energia solar significa romper com barreiras, que sempre desafiaram o trabalho pedagógico na localidade.

“A iniciativa desse projeto é muito mais que positiva, porque para nós das escolas da zona rural, uma das maiores dificuldades que temos é a falta de energia. Um sistema desse vai fazer com que a gente use os computadores da secretaria, nossa internet, vai ajudar a fazermos toda a documentação da administração da escola, então isso é de grande importância para a gente, porque vai facilitar os nossos trabalhos”, explicou.

Conceito

Energia solar é uma fonte alternativa, renovável e sustentável de energia que provém da radiação eletromagnética (luz e calor) emanada diariamente pelo sol. Essa energia é considerada limpa, renovável e alternativa, além de não provocar impactos negativos no meio ambiente.