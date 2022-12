Encerram hoje inscrições do Vetor para bolsas do pré-vestibular com desconto de até 70%

Com o objetivo de apoiar jovens que desejam iniciar a preparação para os principais vestibulares do país, o Vetor Centro de Estudos está com inscrições abertas para o seu Concurso de Bolsa 2023. A seleção vai oferecer até 70% de desconto no valor total do curso para a turma Pré-Vestibular Geral, que funcionará no turno matutino nas unidades localizadas no Adrianópolis e na Ponta Negra.

O coordenador pedagógico do Vetor, Albervan Cidrônio, informa que poderão participar pessoas que já tenham concluído o Ensino Médio. Os interessados podem se inscrever até hoje (11), por meio do link: https://bityli.com/WkabkiMVX.

A inscrição custa R$ 20 e a prova acontece amanhã (12), das 14h às 17h, na unidade do Vetor da avenida Via Láctea, 65, conjunto Morada do Sol, Adrianópolis.

O conteúdo a ser aplicado na prova é referente ao Ensino Médio e o nível de dificuldade das questões não ultrapassará o dos vestibulares mais bem-conceituados do país. Serão, ao todo, 50 questões, distribuídas entre as disciplinas de português, matemática, física, química e biologia.

“Os resultados serão informados via WhatsApp em até um dia após a realização da prova”, informou o coordenador pedagógico do cursinho que é referência em aprovação nas principais universidades públicas do país.

Diferenciais do Vetor

O Vetor conta com material próprio e exclusivo, que traz todo o conteúdo das questões que mais caíram nas provas dos vestibulares regionais. Além disso, durante a preparação, os alunos poderão testar seus conhecimentos por meio de simulados próprios e personalizados para que os alunos possam se familiarizar com o perfil da banca.

O cursinho também é o único a oferecer estrutura e suporte pedagógico que fazem toda a diferença na aprovação do aluno. A disponibilidade de cabines de estudos e de professores ao longo do dia são alguns dos diferenciais do Vetor.

Outra ferramenta utilizada pelo Vetor é o Método Leal, metodologia pioneira de estudo que busca apoiar o desenvolvimento do estudante de modo pleno, preparando vestibulandos de alta performance. Motivação, auto eficácia, planejamento estratégico de estudos, gestão do tempo, foco e concentração, revisão e memorização, estratégias de prova, gestão de estresse e ansiedade, produtividade e alta performance são temas que fazem parte do dia a dia dos alunos do cursinho, que é referência quando o assunto é aprovação.

Mais informações pelo número (92) 99312-0762 ou @centrodeestudosvetor.

Com informações da assessoria