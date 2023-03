Encerra hoje prazo para as inscrições para Corrida da Água que acontece no domingo

As inscrições para a oitava edição da Corrida Água, promovida pelo Grupo Literatus Educacional, encerram-se hoje (20), na semana em que se comemora o Dia Mundial da Água (22). A competição será realizada no próximo domingo (26), na avenida da Torres, e as inscrições podem ser feitas pelo site www.ticketsports.com.br pagando o valor de R$ 110.

Cada participante terá direito ao kit da prova, composto por uma sacola, uma camiseta oficial da competição, uma viseira, uma squeeze, uma munhequeira e o número de identificação.

A largada da Corrida da Água será às 6h com duas opções de percurso: 5km e 10km. Os atletas estarão divididos nas categorias masculino e feminino: geral, acima de 60 anos, cadeirante e deficiente visual.

O primeiro, segundo e terceiro lugar de cada categoria serão premiados com troféus. E, todos os corredores que concluírem a prova ganharão medalha de participação. O resultado da Corrida da Água será publicado no site oficial do evento: www.endurencemanaus.com.br.

Com informações da assessoria