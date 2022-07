Encerra amanhã prazo para inscrições ao ‘Prêmio: Imprensa Econômica 2022’

Promovido pelo Conselho Regional de Economia do Amazonas (Corecon-AM), em parceria com a Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Amazonas (SJPAM) e Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), o ‘Prêmio: Imprensa Econômica 2022 vai homenagear profissionais e publicações do jornalismo especializados na cobertura desta importante editoria do jornalismo amazonense. As inscrições vão até este sábado (30).

Os veículos podem enviar as reportagens para o e-mail: comunicacao@corecon13am.org.br, juntamente com o envio do material que será indicado ao prêmio. O regulamento do prêmio pode ser acessado através do link: https://abre.ai/eHGY. Os participantes poderão acessar também o regulamento nas redes sociais do conselho.

Os projetos serão julgados por meio de uma Comissão Julgadora, formada por 5 (cinco) profissionais, sendo eles: 3 (três) jornalistas diplomados e 2 (dois) economistas, observando que os jornalistas envolvidos na comissão julgadora não poderão participar do prêmio, assim como os veículos que eles representam.

Os vencedores do prêmio serão agraciados com placas e diplomas, que serão entregues em cerimônia realizada em Manaus, no Amazonas, no dia 13 de agosto, Dia do Economista, em local e hora a serem definidos pelo prêmio.

“O prêmio é um reconhecimento do trabalho do jornalista e um estímulo aos novos jornalistas e é também um reconhecimento do trabalho exercido pelos profissionais da comunicação”, afirmou o presidente do Corecon-AM, Marcus Evangelista.

