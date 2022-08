Empresário do turismo alerta sobre falta de estrutura do Porto da Ceasa e prejuízos ao setor

O Porto Turístico da Ceasa, um dos principais pontos de acesso a destinos turísticos do Amazonas, está abandonado. A falta de infraestrutura e a insegurança são os grandes problemas enfrentados por quem frequente e trabalha na área, segundo o empresário do turismo, Orsine Junior.

De acordo com o empresário, a situação do local, que é muito procurado por turistas que querem conhecer o Encontro das Águas, precisa de atenção. “A escada que dá acesso ao local de embarque e desembarque de passageiros está enferrujada e em péssimas condições; há uma cratera em formação bem próxima da passagem de pessoas, ou seja, o porto necessita de manutenção urgente”, disse.

Ainda segundo Orsine Junior, a situação poderia estar pior se não fossem os trabalhadores da Cooperativa de Transporte de Turismo Ambiental/Solinegro, que tiveram de se unir e comprar uma grade para reforçar a segurança no local. “O povo está assumindo as responsabilidades do Poder Púbico e é isso que não pode”, pontuou.

O executivo também chama a atenção, quando se trata do entorno do terminal de passageiros. “Há lixo espalhado por toda parte, buracos, muita sujeira e falta de segurança. O porto e toda a região precisam, urgentemente, de atenção do Poder Público. Não podemos aceitar de braços cruzados que uma das principais portas de entrada e saída de turistas do nosso Estado se deteriore por omissão do Poder Público”, alertou.

