‘Empreender mudou a minha vida pra muito melhor’, diz professora que se tornou artesã

Thecia Aysha trabalha com artesanato há mais de 20 anos

No ano passado, o setor do artesanato do Amazonas arrecadou mais de R$ 2,3 milhões, de acordo com o Departamento de Artesanato e Economia Solidária (Daes), que é vinculado à Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo.

A aceitação dos produtos artesanais amazonenses tanto no mercado interno quanto no mercado internacional foi um dos motivos que fizeram com que a professora Thecia Aysha largasse a sala de aula há 23 anos e passasse a investir no setor como empreendedora.

“O início de tudo foi quando o Sebrae abriu as inscrições para a Feira da Eduardo Ribeiro para os artesãos. Eles fizeram visitas nas casas dos inscritos para verificar se realmente eram artesãos e foi quando eu consegui comprar um stand para trabalhar aos domingos”, contou Thecia, que fez cursos para trabalhar com artesanato.

Depois, ela montou a sua loja Thecia Aysha Acessórios, que funciona no Shopping do Artesanato, na avenida Djalma Batista, zona Centro-Sul, com a ajuda do marido e diz que, apesar do setor ainda necessitar de apoio e incentivo dos órgãos públicos, a procura por produtos artesanais amazonenses é grande e gera uma boa renda para os trabalhadores do artesanato.

Qualidade de vida

Hoje, a empreendedora diz que mudar de carreira transformou a sua vida para melhor, pois agora ela é dona de seu próprio negócio, que reúne os membros da sua família, no caso o marido e o filho.

“O artesanato é prazeroso de se trabalhar. Para quem gosta, ele é como uma terapia, além de gerar renda para o nosso sustento. Porém, o setor precisa de mais divulgação por parte dos governo estadual e também de mais políticas de financiamento, porque se o cliente encomendar mais peças como é que a gente vai poder atender se não tem dinheiro?”, comentou Thecia.

Apesar disso, a professora-artesã se sente feliz com a escolha que fez e disse que empreender no artesanato lhe proporciona autonomia para trabalhar.

Por: Guilherme Gil