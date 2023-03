Em visita à Sedecti, Caio André fecha parceria para a ‘Câmara Cidadã’ no fim de março

Presidente da CMM também alinhou a realização de ações conjuntas para tratar de ZFM

O presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador Caio André (PSC), visitou ontem (9), a sede da Secretaria de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), em busca de parcerias para as ações do programa “Câmara Cidadã”. Na oportunidade, Caio André fechou, também, uma parceria para a realização de audiências públicas que possam discutir a Zona Franca de Manaus (ZFM).

O presidente foi recebido pelo titular da pasta, Pauderney Avelino, que assegurou a participação da secretaria no Câmara Cidadã. Caio André ressaltou que a parceria é importante para viabilizar a prestação de serviços à população manauara.

“Estamos em busca de mais parcerias e de levar serviços importantes para a população como a qualificação profissional. Agradeço ao secretário Pauderney por nos receber e colocar a Sedecti à disposição da Câmara e da população e, com isso, proporcionar mais empregos aos cidadãos manauaras”, disse Caio André.

Diante de um profundo conhecedor do modelo ZFM, o presidente Caio destacou que a visita também se estendia com o objetivo de criar um ambiente político propício para discutir o modal econômico.

“A cidade de Manaus é onde estão os empregos da ZFM, onde estão as fábricas, e nós não podemos nos eximir dessa discussão. Portanto, faremos ações para falarmos sobre isso em audiências públicas, reunindo órgãos e instituições desse meio. Nosso objetivo principal objetivo é fortalecer esse ambiente político e discutir, cada vez mais, saídas e alternativas para a ZFM”, pontuou o presidente da CMM.

Para o secretário Pauderney Avelino, a visita do presidente foi muito importante, uma vez que ele tem buscado o melhor para população não somente na realização do programa “Câmara Cidadã”, mas também ao mostrar preocupação com o futuro dos manauaras que dependem da Zona Franca.

“Hoje tivemos a oportunidade de falar sobre a ‘Câmara Cidadã’ e também sobre a ZFM, que está em Manaus e a CMM não pode deixar de discutir sobre, ela tem papel importante nisso. Vamos trabalhar nessa parceria, discutindo a ZFM, mas também estaremos juntos nesse programa levando nossos serviços, inclusive do Sistema Nacional de Emprego”, pontuou Pauderney Avelino.

