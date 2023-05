Em SP, George Lins discute estratégias que fortaleçam relações econômicas entre países do Mercosul

Cumprindo agenda como vice-presidente do Bloco Brasileiro da União de Parlamentares Sul-Americanos e do Mercosul (UPM), o deputado estadual Dr. George Lins (UB) esteve em São Paulo, nesta quinta e sexta-feira (18 e 19), para tratar de estratégias que incentivem o fortalecimento das relações econômicas entre os estados brasileiros e os países que compõem o Mercosul.

“Cumprimos uma extensa agenda em São Paulo onde apresentamos aos deputados da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) o trabalho do Bloco Brasileiro da UPM. Conversamos sobre estratégias para fortalecermos as pautas internacionais do bloco Mercosul no âmbito econômico e também tratamos com o secretário de Negócios Internacionais de São Paulo, Lucas Ferraz, da necessidade de documentação única digital entre os países do Mercosul, entre outras pautas”, disse o deputado.

Entre os principais assuntos tratados, está a necessidade de empenho por parte dos Estados em promover a incorporação da identificação digital como ferramenta para conferir fluidez nas relações comerciais internacionais, bem como avançar nos debates referentes à uniformização das tarifas alfandegárias, tão benéficas aos interesses das unidades federativas que fazem fronteira com outros Estados Nacionais.

“É importante também a ampliação das relações bilaterais na área legislativa-política. O estado de São Paulo é estratégico nas articulações para melhorar a livre circulação nas fronteiras entre os países integrantes do bloco”, disse o deputado ao destacar o encontro com o secretário de Negócios Internacionais de São Paulo, Lucas Ferraz.

Além do deputado Dr. George, também participaram da agenda em São Paulo o presidente do Bloco Brasileiro da UPM, o deputado catarinense Ivan Naatz, e o deputado Fernando Krelling, também de Santa Catarina. Acompanhou igualmente a agenda o secretário chefe da representação do Governo do Estado do Amazonas em São Paulo, Dr. Alfredo Monteiro Lins de Albuquerque.

Lançamento da campanha

Ainda em São Paulo, o deputado Dr. George participou do lançamento da tradicional Campanha do Agasalho, no Hall Nobre do palácio. O evento contou com a participação do Governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas. “O governador foi muito simpático com nossa presença e comentou que tem intimidade com o Amazonas. Para minha surpresa, ele já morou em Caapiranga, Codajás, Manacapuru, Santa Isabel do Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira e Barcelos, além de ter trabalho em Tefé!”, finalizou.