Em sete meses, polícias prenderam mais de 5 mil pessoas envolvidas com o crime no Amazonas

De janeiro a julho deste ano, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) registrou mais de 5 mil prisões na capital e no interior do estado. Conforme monitoramento do Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública (Ciesp), a maior parte das capturas tem por natureza os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, seguida por roubo e porte ilegal de arma de fogo.

Os indicadores mostram que a capital registrou 3,8 mil prisões nos sete primeiros meses de 2022. No interior, foram 1,3 mil neste ano. Os números são parciais e podem sofrer ajustes.

No período, grandes operações policiais foram deflagradas em todo o estado, como a operação Cidade Mais Segura, realizada em Manaus, e as edições da operação Fronteira mais Segurança, no interior do estado.

“As operações policiais foram reforçadas em todo o estado para garantir tranquilidade à população e tirar das ruas essas pessoas envolvidas com o crime. A sociedade tem um papel fundamental que é colaborar com o trabalho da Polícia, denunciando”, disse o secretário de Segurança, general Carlos Alberto Mansur.

As denúncias anônimas podem ser feitas 24 horas por dia através do telefone 181, o disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).

Dez principais motivos de prisão no Amazonas

Fonte: SSP-AM

Período (Jan a Julho de 2022)

Tráfico de drogas e associação: 1.392

Roubo: 976

Porte ilegal de arma de fogo: 694

Furto: 620

Receptação: 279

Embriaguez ao volante: 272

Homicídio: 320

Lesão corporal: 209

Ameaça: 155

Adulteração de sinal identificador de veículo: 80