Em nova foto, aparência do filho de Claudia Raia rouba a cena: ‘Nasceu com preenchimento’

O rostinho do filho de Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello ganhou um close em uma nova foto e um detalhe na boca do menino roubou a cena.

Claudia Raia brindou os seguidores com novos cliques do filho recém-nascido, Luca. Em uma foto, a atriz aparece ao lado do marido, Jarbas Homem de Mello e, juntos, seguram o bebê, nascido há pouco mais de uma semana, no colo. “Família unida no amor! Cansados e felizes”, escreveu, completando o post com a hashtag “baby Luca nós te amamos”.

O segundo clique – e o mais festejado deles – mostra um close de Luca. O menino, que já teve sua beleza exaltada na web, voltou a roubar a cena. E desta vez por exibir lábios bastante volumosos e rosados. “Esse bebê já nasceu com preenchimento da boca!”, brincou uma internauta. “Filho de rico já nasce perfeito, deve fazer drenagem assim que sai da barriga”, divertiu-se outra seguidora. “Meu Deus, olha a boca dessa criança que perfeita”, elogiou mais uma fã da atriz

Quando mostrou o irmão recém-nascido pela primeira vez, Enzo Celulari, filho mais velho de Claudia Raia, fez a web reparar na semelhança entre o menino e o pai, Jarbas Homem de Mello. Para muitos, o formato do rosto e as feições são bastante semelhantes às do artista.

Comentários de Bruna Marquezine e Edson Celulari

Após dar à luz pela terceira vez – e aos 56 anos de idade -, Claudia Raia foi muito parabenizada por anônimos e famosos. Dois dos comentários mais repercutidos entre os fãs foram deixados no Instagram de Enzo Celulari. O primeiro deles, escrito por Bruna Marquezine, ex-namorada do empresário.

“Viva! Muita saúde! Seja bem-vindo vindo, Luca!”, escreveu a atriz. O registro foi o suficiente para fãs do ex-casal cogitarem uma volta dos dois agora que Bruna, que está se divertindo no Carnaval de Salvador, parece estar solteira de novo.

Edson Celulari dividiu opiniões ao parabenizar a ex-mulher. Ao escrever o comentário também na rede social do filho mais velho, o ator foi criticado por não ter parabenizado diretamente Cláudia Raia e nem marcado a atriz na publicação.

Com informações da Purepeople