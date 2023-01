Em Itacoatiara, SSP-AM e PMAM se reúnem com vereadores para reforçar ações policiais

Com o objetivo de intensificar as ações policiais no município de Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus), e garantir a segurança da população, a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) e a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), integradas, reuniram-se na tarde de ontem (18/01), com vereadores da cidade, na sede do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), em Manaus.

Participaram da reunião, o secretário de Estado de Segurança Pública do Amazonas, general Carlos Alberto Mansur; o comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas, coronel PM Vinícius Almeida; o comandante de Policiamento do Interior (CPI), coronel PM Encarnação; o comandante do 2° Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Itacoatiara, tenente-coronel Lima Júnior; o secretário de Inteligência da SSP-AM, coronel EB Jorge Gonçalves; o coordenador do Conselho de Segurança da SSP-AM, coronel PM Hermes Macêdo; o deputado estadual Cabo Maciel; e vereadores da Câmara Municipal de Itacoatiara.

“Discutimos e debatemos soluções para combater o crime em Itacoatiara. Muitas ações já estão sendo feitas, a criminalidade no município reduziu, o que aconteceu recentemente foi algo muito pontual e, com certeza, com inteligência e a intensificação das operações em atividades mais pontuais para levar mais segurança aos moradores”, destacou o secretário da SSP-AM.

O deputado Cabo Maciel destacou a importância da presença dos vereadores do município na reunião, pois sabem qual a demanda do município em relação à segurança. “Os vereadores que estão lá ‘na ponta’ e lidam com essa pauta. Nós estamos aqui para ouvi-los e que, tão logo, possamos, por meio do sistema de segurança pública, reforçar ações em Itacoatiara”, disse.