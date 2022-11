Em grande recuo, Rússia ordena retirada da cidade ucraniana de Kherson

O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, ordenou nesta quarta-feira que suas tropas se retirem da margem oeste do rio Dnipro diante dos ataques ucranianos perto da cidade de Kherson, no sul do país, um recuo significativo e um possível ponto de virada na guerra.

A Ucrânia reagiu com cautela ao anúncio. O assessor presidencial Mykhailo Podolyak disse que algumas forças russas ainda estão em Kherson.

“Até que a bandeira ucraniana esteja tremulando sobre Kherson, não faz sentido falar sobre uma retirada russa”, afirmou Mykhailo Podolyak, assessor sênior do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, em comunicado à Reuters.

A cidade de Kherson foi a única capital regional que a Rússia capturou desde a invasão em fevereiro e seu abandono seria um grande revés para o que Moscou chama de “operação militar especial” na Ucrânia.

Em comentários televisionados, o general Sergei Surovikin, no comando geral da guerra, disse que não era mais possível abastecer a cidade de Kherson. Ele afirmou que propôs assumir linhas defensivas na margem leste do rio.

Shoigu respondeu a Surovikin: “Concordo com suas conclusões e propostas. Prossiga com a retirada das tropas e tome todas as medidas para transferir forças através do rio”.

A notícia ocorre após semanas de avanços ucranianos em direção à cidade e uma corrida da Rússia para realocar dezenas de milhares de seus moradores.

“Vamos salvar a vida de nossos soldados e a capacidade de combate de nossas unidades. Mantê-los na margem direita (oeste) é inútil. Alguns deles podem ser usados em outras frentes”, disse Surovikin.

Nas últimas semanas, houve especulações de que Moscou poderia retirar suas forças da margem oeste do Dnipro ou entrar em uma batalha sangrenta nos próximos dias ou semanas.

Mais cedo nesta quarta-feira, a ponte principal de uma estrada perto da cidade de Kherson foi explodida.

Vitaly Kim, governador ucraniano da região de Mykolaiv, que faz fronteira com Kherson, sugeriu que as forças ucranianas expulsaram alguns russos: “As tropas russas estão reclamando que já foram expulsas de lá”, disse Kim em comunicado em seu canal Telegram.

O anúncio da retirada foi antecipado pelos influentes blogueiros de guerra da Rússia, que a descreveram como um duro golpe.

“Aparentemente vamos deixar a cidade, por mais doloroso que seja escrever sobre isso agora”, disse o blog War Gonzo, que tem mais de 1,3 milhão de inscritos no Telegram.

“Sim, esta é uma página negra na história do Exército russo. Do Estado russo. Uma página trágica.”

*Com informações de Uol