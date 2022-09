Em dois dias, vulcão em Tonga registra oito erupções

Um vulcão no Norte da principal ilha de Tonga entrou em erupção oito vezes nos últimos dois dias, informou nesta terça-feira o serviço geológico do país.

A erupção do vulcão Home Reef atualmente apresenta pouco risco para os moradores de Vava’u e Ha’apai, que estão entre as ilhas mais populosas de Tonga, informa um comunicado da equipe de vigilância do serviço meteorológico. O Home Reef está ativo há 10 dias, expelindo lava e vapor.

Em janeiro deste ano, a erupção do vulcão Hunga Tonga-Hunga devastou a ilha do Pacífico ao provocar um tsunami. A ilha chegou a ficar um mês com sua rede de comunicação cortada por conta do rompimento de um cabo submarino. A erupção, considerada uma das mais fortes dos últimos tempos, ficou registrada em imagens de satélite:

O desastre natural que atingiu Tonga deixou pelo menos três mortos e afetou mais de 80% da população. Casas foram destruídas e cidades ficaram cobertas de cinzas. Fontes de água potável também foram contaminadas. A catástrofe levou ainda ao primeiro surto de Covid-19 no país desde o início da pandemia, após a chegada de ajuda humanitária.

*Com Agência O Globo