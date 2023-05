Em Brasília, David Almeida recebe aval para investimentos de R$ 600 milhões em Manaus

O aval da Secretaria do Tesouro Nacional garante recursos para projetos estruturantes em áreas estratégicas para o desenvolvimento da cidade

A Prefeitura de Manaus recebeu o aval da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) para seguir com o processo de empréstimo de R$ 600 milhões, que financiarão diversos projetos na cidade, entre eles nas áreas de mobilidade, saneamento, educação e saúde. O sinal verde foi dado hoje (17), pelo secretário do STN, Rogério Cecon, ao prefeito de Manaus, David Almeida, em reunião articulada pelo senador Omar Aziz, em Brasília.

“A reunião foi muito positiva, sobretudo porque ela ratifica os números da Prefeitura de Manaus, mostrando que a prefeitura vem conduzindo de forma responsável e eficiente a gestão econômica e financeira da cidade de Manaus”, assegurou David Almeida, acompanhado dos secretários municipais de Finanças, Clécio Freire; e de Obras, Renato Junior.

A autorização para a contratação dos R$ 600 milhões foi dada pela Câmara Municipal de Manaus (CMM) no último dia 14/3, para a ampliação dos investimentos em infraestrutura na capital amazonense. Na oportunidade, foi destacado que os recursos também serão alocados no Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (FMDU), dentre outros projetos, como programas e projetos habitacionais de interesse social; sistema de transporte coletivo público, sistema cicloviário e de circulação de pedestres; implantação de parques; realização de melhorias em vias estruturais ou de transporte público de passageiros; e requalificação de eixos e corredores urbanos.

O secretário de Finanças destacou que o aval da STN vai proporcionar a captação de recursos para destravar e poder operacionalizar a carteira de projetos de investimentos para a cidade de Manaus. “Isso permitirá a Prefeitura de Manaus ter recursos em caixa para investir em mobilidade urbana, educação, em saúde, toda a gama de projetos em que se entender pertinente e relevante para a cidade”, frisou.

Clécio Freire comentou ainda que, a partir de agora, após essa manifestação do STN, o Banco do Brasil já tem o aval para que dê sequência à operação de crédito da prefeitura e que os recursos sejam liberados o mais breve possível. “A gente tem uma expectativa bem positiva de que o recurso possa ser liberado já em junho”, disse.

Também presente à reunião, o senador Omar Aziz destacou que a agenda é resultado de uma força conjunta para resolver os problemas mais críticos da cidade de Manaus, e enfatizou que seu gabinete estará sempre à disposição para ajudar todo o Amazonas.

Hoje, o secretário da STN sinalizou a aprovação verbal dos investimentos, e agora o processo segue os trâmites da secretaria para a validação formal ainda nesta semana.

Com informações da Semcom