Em aceno à Marina, Planalto quer manter Agência Nacional de Águas no Meio Ambiente

Executivo vai tentar reverter no Congresso a transferência da ANA prevista em Medida Provisória aprovada na quarta-feira (24) em comissão mista e que ainda deve ser votada na semana que vem no plenário da Câmara e no Senado.

A tentativa de barrar a transferência da agência é vista como um aceno à Marina Silva e aos ambientalistas, que estão insatisfeitos com as mudanças promovidas pelo centrão e os ruralistas na MP.

Lula convocou uma reunião na manhã de hoje (26) com Marina, a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, além de outros ministros e líderes do governo no Congresso. O encontro serviu para demonstrar que as pastas de Marina e Sônia continuam prestigiadas. O objetivo da reunião também foi debater mudanças na MP.

Abin

Outro ponto que deve ser alvo de uma negociação entre Executivo e centrão é o destino da Abin (Agência Brasileira de Inteligência). No início do ano, o órgão foi transferido do Gabinete de Segurança Institucional para a Casa Civil, mas o relatório do deputado federal Isnaldo Bulhões (MDB-AL) coloca os serviços de inteligência do governo no guarda-chuva do GSI. Ainda não está claro no texto da MP se a Abin volta ao GSI, mas o Planalto quer evitar que isso aconteça.

O governo não deve tentar outras mudanças para além desses pontos por avaliar que a correlação de forças não dá ao Planalto muito poder de barganha. Há o risco de a MP caducar, inviabilizando o funcionamento do governo. Outro receio é que haja alguma retaliação do centrão e dos ruralistas se o Planalto esticar demais a corda, o que poderia provocar retrocessos ainda maiores no texto.

Outras mudanças

No relatório de Isnaldo Bulhões, a ANA foi transferida para o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, comandando por Waldez Goés (PDT), aliado do centrão.

Pela proposta, a pasta de Marina perde outras atribuições, como o Cadastro Ambiental Rural (CAR), que vai para o Ministério da Gestão, além de políticas de saneamento básico e sistemas de gestão e informação, que migram para os ministérios da Cidades, chefiado por Jader Filho (MDB).

Auxiliares do presidente Lula afirmam, de forma reservada, que quase todas mudanças que estão no relatório de Bulhões na área ambiental e indígena foram acordadas com o Planalto, com algumas exceções, entre elas a transferência da ANA. Portanto, o esforço dos articuladores do governo vai ser reverter esse ponto específico e não os demais.

O relatório de Bulhões também transfere do Ministério dos Povos Indígenas para o Ministério da Justiça a competência final para demarcar terras indígenas. Apesar da pressão da militância, o Planalto não deve se opor a esse ponto.

Interlocutores do Planalto argumentam que a Funai (Fundação Nacional do Índio) manterá o protagonismo em todo o processo de demarcação e caberá ao Ministério da Justiça apenas a homologação das áreas já identificadas.

Com informações do g1