Elon Musk busca novo CEO para o Twitter após anunciar saída de comando da plataforma

Empresário deixa controle do Twitter após enquete que reprovava sua gestão; ele continuará atuando apenas como dono da rede social e na equipe de software

O empresário Elon Musk anunciou esta semana, que deixará o comando do Twitter e disse que já está em busca de um novo CEO. A informação foi publicada em sua conta na rede social.

A saída de Musk acontece após o próprio questionar os usuários sobre sua gestão a frente da plataforma. O resultado foi negativo, com 57% dos votantes reprovando o comando do homem mais rico do mundo.

O empresário afirmou que está em busca de um novo gestor e o anúncio deve acontecer nos próximos dias. Ele ainda chamou de “tolo” o próximo CEO que assumirá a empresa.

“Vou renunciar ao cargo de CEO assim que encontrar alguém tolo o bastante para aceitar o trabalho!”, disse Musk.

Elon Musk continuará atuando apenas como dono da plataforma, mas não dará palpites sobre o direcionamento e ações da empresa. Entretanto, ele contuará no comando da equipe de software e servidores.

O Twitter foi comprado pelo empresário em outubro por US$ 44 bilhões. O processo de compra foi conturbado e envolveu até a Justiça dos Estados Unidos.

Após a oficialização da aquisição, o empresário anunciou diversas novidades que desagradaram os usuários, como o PayWall e pagamento para obter o selo de verificação. A última polêmica foi nesta semana, quando Musk proibiu que usuários citem outras redes sociais na plataforma por medo de propaganda.

Com informações do IG