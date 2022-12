Edney Silvestre anuncia nas redes que deixa a Rede Globo após 30 anos no jornalismo

Jornalista participou de coberturas importantes, como 11 de setembro

Um dos jornalistas mais experientes da TV Globo Edney Silvestre deixou a emissora depois de 30 anos de casa. A informação foi confirmada em carta escrita por Ali Kamel, diretor de jornalismo da emissora, enviada hoje (19), para a equipe. O Terra teve acesso a esse comunicado.

Correspondente em Nova York de 1996 a 2002, o profissional de 72 anos participou de coberturas marcantes, como a dos atentados terroristas de 11 de Setembro, em 2001, nos Estados Unidos.

O texto de despedida começa com Kamel contando a experiência de ter se tornado colega de Silvestre ainda no jornal O Globo e destacando a paixão do jornalista pelas palavras e literatura, além das diversas coberturas na emissora.

“Eu era diretor da sucursal do Globo em Brasília quando, numa visita ao Rio, Evandro Carlos de Andrade, então diretor de redação do jornal, me chamou para comentar uma coluna que Edney acabara de estrear no Ela. Evandro estava empolgado com o estilo de Edney, aquele olhar agudo para o que acontecia ao redor dele e no mundo, um texto às vezes irônico e ferino, mas sempre verdadeiro e elegante”, escreveu.

A carta ainda comenta a história de vida de Silvestre, desde a sua infância, passando por seus primeiros trabalhos e coberturas importantes que ele fez para a emissora.

O diretor de jornalismo da emissora também destacou o trabalho de Silvestre na literatura. “É um escritor premiado e teve uma das obras transformada em minissérie pelos estúdios Globo. Se Eu Fechar os Olhos Agora foi finalista do Emmy Internacional. Seus livros são sucesso de critica e público e vão continuar a ser.”

“Depois de 30 anos brilhando no Globo e aqui, Edney encerra seu ciclo no nosso jornalismo. Deixa sua marca e um legado. Que aqueles que queiram desbravar 30 anos ou mais à frente, não importa a idade ou experiência, se inspirem nele. Ao Edney, colega de profissão e amigo, muito obrigado”, finaliza Kamel.

Jornalista falou sobre sua saída

Edney Silvestre publicou um vídeo no Instagram se despedindo da emissora carioca. Ele começa lembrando a primeira vez que apareceu na emissora, falando sobre o racismo na Broadway, e fala também sobre os trabalhos que fez pela emissora.

“A razão de eu estar aqui, agora, hoje é para agradecer. Agradecer esses 26 anos de apoio, de palavras generosas, de carinho. Isso não é um adeus. Isso é um tchau. Com a minha gratidão. Até breve ou até já”, disse ele na publicação.

Com informações do Terra