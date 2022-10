Edital ‘Ruas da Copa’ é prorrogado pela Prefeitura de Manaus até a próxima sexta-feira

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), prorrogou, até sexta-feira (21), o Edital de Chamada Pública Nº 013/2022, que vai apoiar até dez ruas e espaços públicos com serviços de sonorização, iluminação, palco, banheiros químicos e telão para a exibição dos jogos da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo Fifa 2022.

O diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira, comenta que a prorrogação tem o objetivo de oportunizar aos proponentes maior tempo hábil no sentido de que possam organizar as documentações faltantes. “Vamos prorrogar o Edital ‘Ruas da Copa’ até esta sexta-feira, para que os proponentes concluam a juntada de documentação. E, ainda, para contemplar a um maior número de inscritos”, concluiu.

As propostas, contendo todos os documentos solicitados pelo Edital, em envelope lacrado e identificado, sem encadernação, deverão ser entregues no Protocolo da Manauscult, na avenida 7 de Setembro, nº 377, no Centro, até às 17h, do dia 21 de outubro de 2022.

As mesmas serão analisadas por comissão técnica composta por três colaboradores da Manauscult. A decoração da rua deverá estar concluída até as 23h59 do dia 9 de novembro de 2022 para que seja avaliada.

Com informações da Manauscult