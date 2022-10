‘É hora de descer do palanque e unir o país’, diz Serafim sobre vitória de Lula

O deputado estadual Serafim Corrêa (PSB) disse na manhã desta segunda-feira, 31, que este é o momento de descer do palanque e unir o país. A afirmação vem após o resultado da eleição presidencial deste domingo, 30, que deu vitória a Luiz Inácio Lula da Silva.

“No dia de ontem, 30, o Brasil teve a sua eleição mais disputada de todos os tempos, a partir da proclamação do resultado, do reconhecimento pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) da chapa eleita composta pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo vice Geraldo Alckmin. Além do reconhecimento das principais nações do mundo”, disse Serafim.

O líder do PSB na Casa Legislativa afirmou ainda que todos devem descer o palanque para alinhar o país, que hoje, além de dividido, está tomado pela agressividade.

“A agressividade nunca foi tão grande quanto tem sido agora. E, daqui para frente, o desafio que está colocado para todos os brasileiros é de encontrarmos um caminho de geração de emprego, de desenvolvimento, de comida da mesa, de equilíbrio social, de equilíbrio econômico porque, fora disso, será um desastre”, defendeu.

O parlamentar lembrou que Lula foi eleito por uma frente ampla que irá governar o Brasil e trará esperança de dias melhores.

“Lula foi eleito em uma frente ampla e, obviamente, é com essa frente ampla que ele vai governar, mas, a partir de ontem à noite, o presidente do PT ou um dos partidos que integraram a sua aliança. Ele é o presidente de todos os brasileiros. Gostem ou não gostem dele. Por toda a sua história, haverá de ser o grande catalisador da conciliação nacional e ficaram para trás. Da mesma forma que Lula é o presidente de todos os brasileiros, Wilson Lima continuará sendo o governador de todos os amazonenses. E, como tal, de forma republicana, deve haver o diálogo entre o estado da federação e união, que representa a união de todos os estados de todos os municípios”, conclui.