Durante fiscalização conjunta, Amazonas Energia identifica cinco bares com irregularidades

Em ação realizada em parceria com a Central Integrada de Fiscalização, concessionária combate fraudes e desvios

No último final de semana, a Amazonas Energia participou de operação realizada pela Central Integrada de Fiscalização (CIF), setor da Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada de Segurança, a convite do Governo do Amazonas. As equipes da concessionária supervisionaram os medidores de energia de bares e similares, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

Durante os procedimentos de Inspeção Técnica, foram encontrados desvios de energia elétrica em unidades consumidoras de quatro estabelecimentos; o quinto bar, além do desvio, não contava com medidor de energia. Por causa das irregularidades, os estabelecimentos foram notificados por meio do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) para procurar uma das lojas da Amazonas Energia a fim de recolher o que não estava sendo pago e receber as orientações para se enquadrar dentro das normas.

O proprietário de um bar foi preso em flagrante por se recusar a receber as equipes, chegando a baixar as portas para impedir a entrada dos agentes. Além disso, ele desacatou à autoridade, delegado, que estava no cumprimento do dever.

Sucatas

No dia 19 de maio, a Amazonas Energia participou de ação conjunta com a CIF, na Zona Norte da capital. O foco era os locais que compram e vendem sucatas por causa da suspeita de estarem furtando energia elétrica. Dos seis estabelecimentos visitados, dois estavam religados sem a autorização da Amazonas Energia e um terceiro contava com desvio.

O furto de energia e a fraude de medidores são tipificados como crime, nos termos do código penal brasileiro, artigos 155 e 171. A pena para esses crimes é de um a quatro anos de reclusão. Também são cobrados os valores retroativos referente ao período fraudado acrescidos de multa. Quando a fraude ou o furto são descobertos, o responsável pode ter o seu fornecimento de energia suspenso.

As denúncias podem ser efetivadas pelo telefone e WhatsApp 0800 701 3001 ou pelo site amazonasenergia.com ou através do App da concessionária.

Com informações da assessoria