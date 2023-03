Durante discussão de projeto contra medidores aéreos, Sassá manda recado para Amazonas Energia

A Câmara Municipal de Manaus aprovou, em primeira discussão, n quarta-feira (22/03), o projeto que proíbe a instalação dos medidores aéreos de energia em Manaus. Agora, o tema volta para plenário na próxima segunda-feira para segunda discussão e votação final.

O PL 375/22 acrescenta parágrafo único ao artigo 1º da Lei Municipal nº 2.208/2017, proíbe a instalação de sistemas de medição de energia elétrica, externos ou centralizados, fixados nos postes de energia elétrica, ressalvadas as caixas de passagem de energia elétrica, transformadores e cabeamento de internet e TV a cabo, desde que seja observado um raio de 500 metros entre um e outro, para evitar poluição visual.

O vereador Sassá da Construção Civil, que subscreve o projeto do Presidente da Câmara Caio André (PSC), comemorou.

“Eu quero dizer, presidente, que ontem eu falei com o prefeito de Manaus e ele está só esperando o projeto ser aprovado pra ele sancionar. Então, nós temos que nos unir com a população, com os parlamentares da Câmara dos Deputados, do Senado, e aqui na Câmara. Fico feliz porque todos os 41 vereadores estão juntos nessa causa”.

Sassá tem participado das mobilizações populares contra a instalação dos medidores aéreos em diversos bairros de Manaus e mandou um recado para a Amazonas Energia.

“Eu sei que estou sendo processado por ela. Que está dizendo que eu estou incentivando vocês a fazerem baderna na cidade, e não estão, é mentira deles. Nós só queremos cobrar o que é nosso. E vocês estão aqui de parabéns, está de parabéns a sociedade e onde tiver movimento contra a Amazonas Energia, eu estou com vocês”, afirmou o parlamentar.

Segundo Luiz Coderch, um dos líderes do Movimento em Defesa do Povo contra os medidores aéreos e que esteve presente na galeria da CMM durante a discussão do PL, agradeceu o apoio do parlamento municipal, mas afirma que essa pressão da sociedade tem que continuar.

“Tenho certeza que a concessionária vai recorrer, caso o projeto seja aprovado e sancionado. E nós queremos continuar contando com o apoio dos parlamentares, porque a nossa luta não vai parar”, declarou Coderch.

Os novos modelos começaram a ser instalados no bairro Parque Dez, zona Centro-Sul de Manaus, em 26 de novembro de 2021. Em janeiro de 2022 a concessionária expandiu a implantação para a zona norte de Manaus, quando começaram os protestos da população que vêm ganhando força em todas as zonas.