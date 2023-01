Duas toneladas de pirarucu ilegal são apreendidas em Fonte Boa

Duas toneladas de pirarucu ilegal foram apreendidas dentro de uma embarcação pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM) em Fonte Boa, município do interior do Amazonas. A apreensão aconteceu na sexta-feira (6).

De acordo com a PMAM, a coordenação de fiscalização ambiental do Instituto de Desenvolvimento Sustentável (IDAM) acionou a equipe para auxiliar na apreensão de uma grande quantidade de pirarucu que estava escondida em uma embarcação.

Durante a ação, o pirarucu foi encontrado escondido em 20 sacolas entre outras mercadorias.

O responsável pelo barco disse para PM que não sabia que estava transportando a carga ilegal.

As duas toneladas de pirarucu foram encaminhadas para o flutuante do IDAM, e posteriormente serão doadas para instituições públicas.

*Com g1