Duas pessoas ficam feridas após queda de helicóptero em SP

Na manhã desta quarta-feira (19), um helicóptero caiu na área do Parque da Rocinha, na Zona Sul de São Paulo. O local fica próximo ao Aeroporto de Congonhas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as duas pessoas que estavam na aeronave foram socorridas com vida, e logo, receberam atendimento médico no local. Ao todo, nove viaturas foram deslocadas para a Avenida Túlio Teodoro de Campos, no bairro Campo Belo.

O piloto foi levado para o Hospital das Clínicas pelo Helicóptero Águia, da PM. A outra vítima que foi levada pelo SAMU para o Hospital Jabaquara, sofreu fratura nos membros inferiores.

Até o momento, não se sabe ao certo o que aconteceu, mas suspeita-se que o piloto tenha feito um pouso forçado, de emergência, após decolar do aeroporto.

