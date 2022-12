Dr. George Lins destaca novos voos comerciais da Azul para municípios do Amazonas

O deputado estadual eleito pelo União Brasil, Dr. George Lins, destacou, na manhã desta terça-feira (06), a inauguração de voos comerciais da companhia Azul Linhas Aéreas para os municípios de Apuí, Eirunepé, Santa Izabel do Rio Negro, Manicoré e Borba.

“Os voos oferecerão maiores opções de locomoção às populações interioranas que precisam se conectar com Manaus com conforto e segurança”, disse George, ressaltando também as medidas tributárias do governador Wilson Lima (União Brasil), como a redução do ICMS sobre o querosene e a gasolina de aviação para até 3%, a fim de que os voos se concretizassem.

A partir de agora, a Azul passa a atuar em 14 municípios amazonenses, fortalecendo a conexão das cidades interioranas com a capital e proporcionando melhores condições de acesso a serviços importantes, o que antes só era possível por modais fluviais.

A parceria Governo do Estado/Azul também foi destacada pelo deputado estadual Belarmino Lins (PP), pai de George. Para ele, a redução do ICMS foi fundamental para que o plano de expansão da Azul obtivesse sucesso, beneficiando os municípios do Estado. “Em 2019 a Azul só operava em três municípios, mas, graças à política tributária do Governo do Estado, essa companhia pôde aumentar seu número de voos, alcançando novos destinos no interior”, comentou Belão.