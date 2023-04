Dr. Daniel saúda presidente da CNBB e destaca atuação da Igreja Católica no campo social

A eleição foi realizada ontem (24), durante a 60ª Assembleia Geral da CNBB, no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo

O vereador Dr. Daniel Vasconcelos (PSC), usou hoje pela manhã (25), a Tribuna da Câmara Municipal de Manaus (CMM), para saudar o novo presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), o bispo Jaime Spengler. O parlamentar aproveitou a oportunidade para destacar a atuação da Igreja Católica no campo social, como a Campanha da Fraternidade (CF).

“Como católico praticante, não poderia deixar de saudar e parabenizar o novo presidente da CNBB, o Bispo Jaime Spengler, que ficará à frente desta organização tão importante para união dos bispos brasileiros com o Papa Francisco, assim como todo o povo católico do país. Saúdo também o nosso primeiro Cardeal da Amazônia, arcebispo de Manaus Dom Leonardo Steiner, que já foi secretário da CNBB”, pontuou Daniel.

A eleição para o novo presidente foi realizada ontem (24), durante a 60ª Assembleia Geral da CNBB, no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo, reunindo 450 bispos da Igreja Católica de todo o Brasil. O encontro religioso vai até o dia 28. Dom Jaime tem 62 anos é Arcebispo de Porto Alegre (RS), e ocupará o lugar de Dom Walmor Oliveira de Azevedo, arcebispo de Belo Horizonte (MG).

Para o Dr. Daniel, atual presidente da Comissão de Direitos Humanos, Povos Indígenas e Minorias da CMM, a Igreja Católica tem um papel fundamental na sociedade. “Além do conforto espiritual, a Igreja Católica tem o lado social, um exemplo é a Campanha da Fraternidade, que neste ano o tema está voltado à fome. São diversas ações das paróquias e áreas missionárias de Manaus e do Brasil, que vão ao encontro das necessidades das famílias mais necessitadas”, disse.

O tema da CF de 2023 é Fraternidade e Fome e o lema é “Dai-lhes vós mesmos de comer”! (Mt 14, 16). De acordo com a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, 33 milhões de pessoas passam fome no Brasil, o dado é de junho de 2022; além disso, o país voltou ao Mapa da Fome da ONU, depois de uma década.

“Um dos vários exemplos de fé e serviço aqui em Manaus é da Paróquia Santuário São José Operário, que tive o privilégio de homenagear neste Parlamento Municipal. Tanto é, que a Novena da Bênção de São José é considerada Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Amazonas, atingindo cerca de 30 mil pessoas no dia 19 de cada mês. Além da parte espiritual, é desenvolvido serviços sociais destinados às famílias em vulnerabilidade social, jovens em drogadição, pessoas em situação de rua, grávidas e outros”, explicou Daniel.

Com informações da assessoria