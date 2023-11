Dr. Daniel representa Câmara em ordenação de Zenildo Lima como Bispo Auxiliar de Manaus

Nesta quarta-feira (15/11), o vereador Dr. Daniel Vasconcelos (Podemos), representou a Câmara Municipal de Manaus (CMM) na ordenação do Monsenhor Zenildo Lima, como Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Manaus. A celebração, que foi presidida pelo Arcebispo de Manaus, Cardeal Dom Leonardo Ulrich Steiner, ocorreu no Studio 5 Centro de Convenções, na conclusão do 5º Congresso Missionário Nacional.

De acordo com o presidente da Comissão de Direitos Humanos, Povos Indígenas e Minorias da Câmara Municipal de Manaus (CMM), a ordenação do monsenhor Zenildo é um ganho para a Igreja de Manaus.

“Como vereador e católico, fico extremamente feliz com a nomeação e ordenação do monsenhor Zenildo, este sacerdote da terra, manauara, que conhece muito bem a dinâmica dos fiéis da cidade, seja no centro, nas periferias, ou na área rural. Certamente é um ganho para todos nós e fará um grande pastoreio, apoiando o nosso Cardeal da Amazônia, Dom Leonardo Steiner. Que Deus o ilumine neste novo desafio”, pontuou Dr. Daniel.

A nomeação do agora Bispo Auxiliar de Manaus, Dom Zenildo Lima, ocorreu após uma solicitação do arcebispo Dom Leonardo Steiner, que pediu mais um bispo para lhe auxiliar na Cúria Metropolitana. A nomeação feita pelo Papa Francisco ocorreu no mês de setembro deste ano.

Além do Cardeal, a celebração contou a presença de membros do clero de Manaus e de diferentes partes do Amazonas e do Brasil, além de agentes de pastorais, serviços, movimentos e fiéis dos vários bairros da capital amazonense que vieram em grande número, lotando o evento.

Novo Bispo

O novo Bispo Auxiliar Dom Zenildo Lima, nasceu em 14 de outubro de 1968 em Manaus, sendo o sexto filho de uma família de dez irmãos. O jovem Zenildo cresceu no bairro Morro da Liberdade, ingressando no seminário Diocesano da cidade, em 18 de fevereiro de 1989.

Atualmente, o sacerdote atua como reitor do Seminário Arquidiocesano São José e, é um dos vice-presidentes da Conferência Eclesial da Amazônia (Ceama). Dom Zenildo foi ordenado sacerdote no dia 4 de agosto de 1996.

Dom Zenildo é mestre em Teologia, com especialização em Teologia Dogmática, pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma (1998-2000). Sua dissertação tratou sobre a “Dimensão Eclesial do Ministério Presbiteral”. O mestrado foi reconhecido pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio).

São 27 anos de vida presbiteral, conhecendo a realidade amazônica, assumindo várias funções e missões, participando de inúmeros encontros que contribuíram e contribuem de forma significativa na caminhada da Igreja Católica de Manaus.