Dom Leonardo Steiner é nomeado cardeal pelo Papa Francisco

O arcebispo de Manaus, dom Leonardo Steiner, foi criado cardeal da Igreja Católica pelo Papa Francisco, em cerimônia realizada neste sábado (27), no Vaticano. Além dele, outros 19 religiosos também passaram a integrar o grupo.

A cerimônia, chamada de consistório, foi presidida pelo Papa e aconteceu na Basílica de São Pedro. Antes da celebração, Steiner falou sobre a gratidão pela nomeação.

“A Amazônia é agradecida ao Papa Francisco pela a nomeação de um cardeal. Somos profundamente agradecidos e reconhecemos a proximidade. Queremos colaborar com o Papa. Ele pediu ao final da nomeação, ainda em maio, que nós rezássemos para que os novos cardeais o ajudassem no ministério petrino como bispo de Roma. E nós desejamos fazer isso com toda confiança para assim podermos servir melhor a nossa Igreja”, disse o novo cardeal.

*Com G1