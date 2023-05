Divulgada lista de pré-selecionados para programa de idiomas ‘English Manaus’

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), e do Fundo Municipal de Empreendedorismo e Inovação, divulga, nesta segunda-feira, 22/5, a lista dos pré-selecionados para o programa “English Manaus”, curso on-line de língua inglesa voltado a permissionários cadastrados na Prefeitura de Manaus. A lista pode ser conferida em https://semtepi.manaus.am.gov.br, a partir das 12h.

Executado pela Federação Amazonense de E-Sports (Faesp), o programa tem como objetivo aprimorar a recepção e a comunicação com os turistas na região, ao mesmo tempo em que fortalece o empreendedorismo no setor turístico. Por meio desse programa, os permissionários serão beneficiados com curso de inglês para facilitar o diálogo com os clientes, além de reforçar a importância do idioma como uma ferramenta de negócios.

O titular da Semtepi, Radyr Júnior, destaca que a capacitação é uma forma de fomentar o empreendedorismo, qualificando os permissionários e melhorando o atendimento aos turistas.

“Esse programa é uma iniciativa importante para o desenvolvimento econômico da região. Por meio dessa ação, a prefeitura busca aprimorar a comunicação com turistas na cidade, fortalecendo o setor turístico e qualificando os empreendedores locais”, salientou.

Os candidatos pré-selecionados devem fazer a atualização cadastral no site do English Manaus (https://englishmanaus.online/). A lista oficial com os nomes dos alunos aptos a participar do curso será divulgada até 31/5. Em caso de maiores dúvidas, podem entrar em contato com o suporte do programa pelos números (92) 98410-4700; (92) 98478-8695 e (92) 99351-1230.