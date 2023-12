Divórcio: Ana Hickmann diz que ex-marido distorce a realidade e dissemina Fake News

Ana Hickmann, 42, comentou oficialmente sobre declarações de Enio Martins Murad, advogado do ex-marido, Alexandre Correa. Empresário teria feito um pedido de revogação de medidas protetivas “por não subsistir os motivos que as ensejaram”, segundo divulgou o Estadão.

A equipe da apresentadora afirmou que o ex-marido tem adotado uma “abordagem sensacionalista” ao se posicionar oficialmente sobre o tema.

“Empregam estratégias que visam distorcer a realidade. Tais ações parecem ser um esforço deliberado para inverter situações e desviar a atenção do cerne da questão, manipulando fatos e disseminando informações inverídicas”, diz a nota oficial enviada a Splash.

“Assim como ocorre com milhares de mulheres, a defesa do ex-marido apresenta características comuns desempenhadas em casos de pessoas agressoras, na tentativa de negar a obviedade dos fatos e fazer o agressor de vítima”, afirma equipe de Ana Hickmann.

Defesa de empresário tenta “ignorar” e “menosprezar” medida protetiva em favor da apresentadora, diz o comunicado. “É crucial reiterar que esta medida está plenamente válida e em vigor.”

Processos relacionados ao caso seguem em segredo de Justiça. “Ana Hickmann, em sua total transparência e compromisso com a justiça, já prestou todos os esclarecimentos necessários às autoridades competentes. Ela continua dedicada e vem se empenhando a solucionar as questões pendentes de maneira legal e confia plenamente na justiça”, conclui o comunicado.

O que disse defesa de Alexandre Correa

O Estadão teve acesso ao documento do processo. Ação de revogação de medida protetiva foi protocolada na Vara de Violência Doméstica de Itu, assinado pelos advogados Diva Carla Bueno Nogueira e Enio Martis Murad.

O empresário solicita que sejam “revogadas as medidas protetivas que restrinjam o direito do requerente manter contato pessoal e direito, sem qualquer vigilância ou supervisão com o filho, bem como de frequentar suas empresas”.

Entre nove prints anexados ao pedido, não há a íntegra da conversa, mas constam trechos da negociação de dia para que Correa visite o filho, e o pedido de Ana para que isso seja feito na presença dos avós do menino, além de comentários sobre a desocupação de um apartamento.

A defesa de Correa argumenta que “se a própria beneficiária das medidas protetivas não se sente constrangida em manter contato com o requerente, forçoso convir pela desnecessidade de de manutenção das restrições judiciais”.

Áudios enviados por Ana Hickmann também foram anexados, sem a contextualização da íntegra. Ana Hickmann discute questões relacionadas às saídas de Alexandre Correa com o filho do casal no conteúdo das mensagens.

“O Ministério Público, invocando suspeitas de que a suposta vítima estaria a sofrer violência patrimonial, insiste na imposição de restrição para o requerente não frequentar a sede da empresa cujo capital é detentor em 50%”, argumentaram os advogados de Alexandre Correa sobre o caso.

Com informações do Estadão