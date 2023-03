Discussões sobre a implantação do Parlamento Jovem avançam na Câmara de Manaus

Alunos de escolas públicas e privadas terão a vivência e exercício do mandato na CMM

O Projeto de Resolução, de autoria do vereador Diego Afonso (União Brasil), que propõe a criação do Parlamento Jovem Municipal, foi deliberado hoje (1), durante Sessão Plenária na Câmara de Manaus. O projeto, que agora segue para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), pretende oportunizar a alunos de escolas públicas e privadas a vivência no processo democrático, com a participação em jornada parlamentar, diplomação e exercício de mandato na Câmara.

Segundo o vereador Diego Afonso, o autor do projeto, o Parlamento Jovem já é uma realidade em outras grandes capitais. Inclusive, o mesmo também é realizado na Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE-AM). Agora, o projeto está tramitando e deve ser instalado na CMM.

“Nós reformulamos, apresentamos e, com muita alegria, já tive o apoio de praticamente todos os vereadores. O projeto de resolução é prerrogativa da Mesa Diretora, do presidente implantar e, de fato, instalar o Parlamento Jovem. Isso dará a oportunidade aos jovens que têm vocação, que têm aptidão para a vida pública, já trabalhar durante sua formação. Isso aproxima ainda mais a Casa do Povo da sociedade”, destacou.

Conforme especificações do projeto, o Parlamento Jovem será composto de, no máximo, 41 vereadores-estudantes, representando cada distrito da cidade, preferencialmente.

“Já temos o compromisso da Mesa Diretora de instalar, trazer o jovem para dentro da Casa Legislativa. Vejo esse projeto com muito bons olhos, assim como o presidente, que assumiu o compromisso e abraçou a iniciativa. Acredito que tão logo o Parlamento Jovem seja instalado e poderemos contemplar as ações resultantes do projeto”, afirmou Diego Afonso.

O Parlamento Jovem será constituído por estudantes do Ensino Médio de escolas públicas ou particulares, com idade entre 16 e 22 anos. O exercício do mandato terá caráter instrutivo e ocorrerá todos os anos, no segundo semestre.

Com informações da assessoria