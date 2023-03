Dione Carvalho visita comunidade Monte Cristo que sofre com deslizamento de terra

O vereador, juntamente com sua equipe acionou a Prefeitura de Manaus que de imediato fez o cadastramento dos moradores para o recebimento do auxílio aluguel

O vereador Dione Carvalho (Patriota) esteve ontem (11), na comunidade Monte Cristo, localizada na zona norte de Manaus, a pedido de moradores para averiguar a situação de famílias que ficaram desabrigadas após deslizamento de terra no local.

O deslizamento de um barranco causou uma enxurrada de lama na Rua Frei Ciro, na Comunidade Monte Cristo, bairro Monte das Oliveiras, zona Norte de Manaus. Segundo a Prefeitura de Manaus, há risco de novos deslizamentos.

De acordo com moradores do local, um dos barrancos cedeu e fez com que algumas ruas do bairro ficassem cobertas de lama.

Na madrugada de sábado, o deslizamento aconteceu após a chuva que caiu no local. Os moradores relataram que a lama invade as ruas da comunidade todas as vezes que chove em Manaus.

A secretaria de estado de infraestrutura e região metropolitana de Manaus (Seinfra) também foi acionada pelo vereador que vai averiguar a área para tomar medidas cabíveis para que a situação não se repita.

Em nota, a Prefeitura de Manaus informou que as equipes da Defesa Civil se deslocaram até o local para verificar a situação e constatou que há uma grande erosão que afetou as residências e os arredores.

Cerca de sete famílias foram cadastradas e encaminhadas para a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semasc), uma vez que o local apresenta riscos de novos deslizamentos.

Com informações da assessoria