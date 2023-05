Dias Toffoli é internado com Covid-19 em Brasília

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli foi internado, nesta quarta-feira (17), com Covid-19 em Brasília. De acordo com o hospital, não há previsão de alta.

De acordo com o gabinete do ministro, ele está internado no hospital DF Star, na Asa Sul da capital federal.

“O ministro passa bem e está sendo tratado com antiviral e sintomáticos”, informou o gabinete em comunicado.

Em nota, os médicos Ludhmila Hajjar, chefe da equipe médica, e Allisson Barcelos Borges, diretor médico do hospital DF Star, reafirmaram que Toffoli “encontra-se bem”, mas “sem previsão de alta”.

*Com informações da CNN