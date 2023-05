Dia das Mães: Huff faz homenagem para Marília Mendonça e emociona fãs

Neste domingo (14), é comemorado o Dia das Mães. Murilo Huff não deixou a data passar em branco e postou um vídeo em homemagem à mães que fazem parte da vida dele, uma delas é Marília Mendonça. A cantora, que morreu em 2021 em um acidente de avião, teve um filho com o cantor, o pequeno Leo de 3 anos.

“Feliz dia das mães à todas as mamães guerreiras desse mundo! Hoje é dia de apertar e beijar bastante nossas veinhas”, escreveu ele no Instagram.

No vídeo, Murilo publica momentos de Marília e Leo. Além disso, posta registros de Dona Ruth, mãe da cantora, com o neto. A avó passou a cuidar de Leo após o falecimento da sertaneja. Ele também publica cenas com a própria mãe.

Os fãs ficaram emocionados com a homenagem. “Aí não, Huff!!! Me fazendo chorar 9:12 da manhã!”, escreveu uma seguidora. “Um vídeo que deixa o coração quentinho mas ao mesmo tempo apertado como é lindo ver seu amor pela Dona Ruth e pela eterna Marília”, disse outra.

*Com informações de IG