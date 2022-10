Dia das Crianças terá circo e oficinas infantis na programação do Shopping Ponta Negra

O Shopping Ponta Negra oferece uma programação especial amanhã (12), Dia das Crianças, com espetáculo circense, brincadeiras, oficinas e brindes. As atividades acontecem das 15h às 21h, no piso L2.

Além do Dia das Crianças, na quarta-feira (12) é feriado em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Neste dia, o shopping vai funcionar em horário normal, das 10h às 22h.

A gerente de Marketing do Shopping Ponta Negra, Priscila Furtado, ressalta que esse será um dia festivo para reunir a família e celebrar. “Estamos organizando tudo com muito carinho para que todos possam se divertir”, disse.

Na abertura do shopping, às 10h, as famílias que estiverem no centro de compras vão entrar no clima da data com desfile de fanfarra e de personagens do circo. Eles vão percorrer o mall celebrando o Dia das Crianças com muita festa.

A programação continua a partir das 15h com diversas atividades. As crianças vão poder assistir à apresentação de personagens circenses e participar de brincadeiras com recreadores e oficinas criativas.

Os clientes inscritos no Clube de Benefícios do Shopping Ponta Negra que apresentarem o voucher disponível no aplicativo ganham direito a girar a roleta premiada, com diversos brindes.

Para acessar o serviço, basta baixar o aplicativo “Clube Ponta Negra”, disponível nas lojas Apple Store e Play Store. Em seguida, o usuário realiza o cadastro e poderá conferir as novidades e vantagens exclusivas do clube, como descontos, promoções e brindes.

Outras atividades

O Shopping Ponta Negra conta com outras atrações para a diversão dos pequenos. Até o dia 23 de outubro, funciona na Praça de Eventos um parque inspirado nos números de Circo.

Entre as atrações do espaço, estão o escorregador canhão, o picadeiro para as crianças mostrarem suas habilidades artísticas, o circuito de brinquedos com túneis e piscina de bolinhas, palhaço inflável e área kids para atividades de pintura de desenho. O ingresso para o parque é R$ 30, com direito a 30 minutos de muita brincadeira.

Outra opção são as estreias de filmes na Cinépolis. Para saber mais, basta acessar o site https://www.cinepolis.com.br/ . No parque Planeta Imaginário, as crianças podem se divertir com várias brincadeiras lúdicas em espaços como casa de bonecas, mini pet shop, mini oficina, campinho, mesa lego, baladinha, camarim para penteados, área gamer e brinquedão. Já a Arena Adventure Kids conta com atividades como pula pula, xícara maluca, mini brinquedão, circuito de atividades, área baby e espaço criativo.

Com informações da assessoria