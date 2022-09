Dia da Amazônia tem ações ambientais, feira, shows e projetos multimídia em Manaus

Para celebrar o Dia da Amazônia, comemorado hoje, 5 de setembro, a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) promoverá uma série de ações especiais voltadas para a valorização e proteção da maior floresta tropical do mundo, e de quem habita nela. Na Semana da Amazônia diversas ações de engajamento, apoio a festivais culturais, exposição e lançamento de um podcast e de uma reportagem especial, entre outras atividades.

A programação ocorre até o dia 17 de setembro, com eventos concentrados em Manaus (AM), e a participação da FAS em ações nas capitais amazônicas Macapá (AP) e São Luís (MA). Haverá atividades presenciais e online, com o apoio de instituições e organizações sociais que também atuam na conservação da floresta e na proteção dos seus povos.

“Nosso objetivo é engajar o público e enaltecer a beleza e os potenciais da Amazônia, e de sua gente. Quem prestigiar nossa programação terá a oportunidade de conhecer mais sobre a região, sobre o trabalho que é desenvolvido nela, assim como a história das populações que protegem a floresta. Será um momento de celebrar a Amazônia e pensarmos, juntos, nos desafios e oportunidades que a região representa para o Brasil e o mundo”, afirma o superintendente-geral da FAS, Virgilio Viana.

Cultura e mobilização pela Amazônia

O Esquenta da Virada Sustentável 2022, acontece hoje (5) e marca o lançamento oficial da 8º edição da Virada Sustentável Manaus, programada para novembro. O evento é uma prévia do festival e terá atividades como yoga e shows de artistas como Márcia Novo e Jander Manauara. O ‘Esquenta’ será realizado no Sun Manauara, no Manauara Shopping, das 17 às 21h, e também abre espaço para uma edição especial da Feira da FAS, com a participação de 40 expositores.

A programação do “esquenta” da Virada Sustentável Manaus começou no sábado (3), com Espaço do Conselho Criativo, formado por organizações e voluntários que criam, conjuntamente, a Virada Sustentável de Manaus. Em todos os dias de programação, o público pode acompanhar diferentes atividades, como a “Batalha das Minas”, movimento de hip hop que agitou o evento, e a roda de conversa “Reciclagem no dia a dia, o que é e como usar?”, que promoveu o debate sobre o descarte correto de resíduos sólidos.

A campanha ‘Eu Voto Na Amazônia Viva’, ocupa hoje (5), o centro histórico com o objetivo de mobilizar a população para votar em candidatos que tenham propostas pela conservação da floresta amazônica. As ações ocorrem no Largo de São Sebastião e no Paço Municipal.

A campanha também marca presença no movimento ‘Remada Ambiental’, que acontecerá na Marina do Davi, hoje, com voluntários fazendo uma ação recolhendo resíduos sólidos dos rios na região.

Ainda hoje, haverá uma apresentação, de iniciativa da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Amazonas, no Teatro Amazonas, com os artistas David Assayag e Márcia Siqueira, que terá a interpretação da música “Amazônia”, ação articulada pela FAS em homenagem à data.

Multimídia e exposição

A Semana da Amazônia pretende mobilizar o público também no ambiente virtual. Desde o dia 1º de setembro, as redes sociais da FAS exibem um compilado de vídeos com influenciadores e jovens do programa da FAS Repórteres da Floresta respondendo à pergunta ‘Por que eu voto na Amazônia Viva?’. A influenciadora digital Samela Sateré Mawé inicia a programação nas redes.

A reportagem multimídia ‘Entre inspirações e vitórias: o sonho que vem do esporte’, está disponível desde ontem (4) nas redes sociais da FAZ e conta a história da atleta Samara Teixeira e da educadora Lucylene Cunha, duas mulheres engajadas com as Olimpíadas da Juventude da Floresta.

Além disso, dentro da programação do Esquenta da Virada Sustentável Manaus, aproximadamente 20 voluntários vão estender hoje (5), uma bandeira no Largo São Sebastião com a mensagem “Amazônia Viva”. A ação será filmada por drone e transmitida pelas redes sociais da instituição.

Também hoje, a FAS lança o podcast ‘PodFAS’, que abordará, quinzenalmente, assuntos relacionados ao meio ambiente e aos povos da floresta, com foco na Amazônia brasileira. O programa será comandado pelo superintendente-geral da FAS, Virgilio Viana, e pela superintendente de Desenvolvimento Sustentável de Comunidades da FAS, Valcléia Solidade.

Por fim, até o dia 11 de setembro, a FAS promove no Shopping Manaus ViaNorte, na Zona Norte da capital, a exposição do projeto ‘Plástico Zero nos Igarapés de Manaus’, com imagens impactantes que evidenciam a problemática do despejo incorreto de resíduos sólidos nos rios da Amazônia. A iniciativa é executada pela FAS em parceria com a Coca-Cola Brasil.

