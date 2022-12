Detran-AM leiloou mais de 1.800 veículos em 2022

Nos cinco leilões realizados pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) neste ano, mais de 1.800 veículos foram arrematados, de um total de 2.022 colocados à disposição da população. Foram leiloados 205 carros e 1.653 motocicletas.

Só no último leilão, realizado no início de dezembro, dos 367 veículos disponibilizados, 363 foram arrematados, sendo 27 automóveis e 336 motocicletas.

Para 2023, a previsão é que seja realizado um leilão por mês, começando no dia 15 de fevereiro. “Já estamos separando os veículos. Nossa expectativa é disponibilizarmos, pelo menos, 700 lotes no primeiro leilão do próximo ano”, afirma Altair Gadelha, gerente do setor de leilão do Detran Amazonas.

Procedimento

Antes de colocar um veículo a leilão, o Detran Amazonas notifica o proprietário, por meio de edital, para que ele quite a dívida e retire o mesmo do parqueamento.

Caso esse pagamento não ocorra, o veículo fica disponível para ser leiloado.

Após o arremate do veículo, o valor arrecadado é utilizado para o pagamento das dívidas junto ao Detran-AM e a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), que é a emissora do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

Quando o valor arrematado supera o da dívida do veículo, o saldo após a quitação é devolvido ao antigo proprietário. Ele é notificado pelo Detran-AM com os procedimentos para reaver esse dinheiro.