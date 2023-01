Detran-AM alerta que CNHs voltam a ter prazo de 30 dias para renovação

Desde segunda-feira (02/01), o prazo para renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) voltou a ser de 30 dias após a data de seu vencimento. Esse prazo havia sido dilatado para 12 meses nos dois últimos anos, em decorrência das restrições impostas pela Covid-19.

“Para que o condutor não seja pego de surpresa, informamos, desde já, sobre a volta do prazo de 30 dias. Importante alertar que o condutor flagrado com a sua carteira vencida a mais de 30 dias, ele será enquadrado com base no Art. 162.V do Código de Trânsito Brasileiro, que considera o atraso uma infração gravíssima”, ressalta o coordenador de Registro Nacional de Condutores Habilitados (Renach) do Detran Amazonas, Gilberto Lira.

A multa para quem for pego dirigindo com CNH vencida é de R$ 293,47, mais sete pontos na Carteira.

Renovação

O processo de renovação da CNH é muito fácil. Basta ir ao site do Detran-AM (www.detran.am.gov.br), acessar o botão “Pessoa Física”, depois clicar em “Renovação de CNH” e seguir os passos solicitados para a emissão do boleto com a taxa do serviço, o agendamento para captura de imagem e biometria, e o agendamento da clínica médica.

Importante lembrar que a clínica é escolhida aleatoriamente pelo sistema e, com a mudança no CTB no ano passado, a partir desta renovação a CNH passa a ter validade de 10 anos para as pessoas com até 50 anos.