Desmatamento na Amazônia Legal cai 67% em janeiro

O acumulado de alertas de desmatamento na Amazônia Legal foi de 167km² em janeiro de 2023, a quarta menor marca registrada no Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real (Deter), que teve início em 2015.

O índice representa uma queda de 61% em relação ao ano anterior, quando a área de desmatamento chegou a 430 km². Os números foram divulgados pelo Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe) nesta 6ª feira (10.fev).

A taxa deste ano só ficou acima das marcas de 2017, 2019 e 2021, quando o índice chegou a 58, 136 e 83 km², respectivamente. A Força Nacional de Segurança Pública está contribuindo no combate a incêndios florestais, desmatamento ilegal e outros crimes ambientais em toda a Amazônia Legal até 12 de julho deste ano, por determinação do Ministério da Justiça.

A Amazônia Legal corresponde a 59% do território brasileiro e abrange a área total dos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão.

O Deter utiliza imagens de sensores WFI com imagens de satélite para dar suporte à fiscalização e controle de desmatamento e degradação florestal.