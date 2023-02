Desk Manager aposta em formação de jovens de baixa renda em TI

Diminuir a carência profissional do mercado de tecnologia é a missão do projeto desenvolvido entre a Desk Manager, empresa brasileira que oferece um software de help desk, e o Instituto Empreeduca — que faz parte do 1MiO, iniciativa liderada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). A parceria visa promover oportunidades de formação e trabalho à juventude brasileira. O programa é voltado para jovens de baixa renda, de 15 a 25 anos, nas periferias e favelas brasileiras, oferecendo emprego e qualificação profissional ao mesmo tempo.

O Instituto Empreeduca é responsável pela captação dos jovens, em parceria com ONGs que atuam diretamente nas comunidades brasileiras, para conectá-los às empresas parceiras. Após uma seleção baseada no perfil comportamental, os futuros profissionais recebem cursos de formação e mentoria para o mercado de tecnologia. Em 2022, a Desk Manager foi uma das empresas-parceiras do projeto que mais abriram portas para jovens no mercado de trabalho, recebendo, o prêmio Pontes para o Futuro. Até o fim deste ano, a empresa terá investido R$ 100 mil no projeto, com meta para qualificar mais de cem jovens para os seus próprios clientes. “Com o programa de capacitação, é possível preencher espaços vagos no mercado de trabalho e fazer a diferença na vida de diversos jovens”, explica Célio Fabiano.

A formação é dividida em duas etapas: a primeira com ensinamentos básicos (planilhas de Excel, textos em Word, treino de escrita específica para e-mails e aplicativo de mensagens como WhatsApp) nas áreas de atendimento ao cliente, suporte técnico ou apoio administrativo, com duração de 80 horas; e a segunda com capacitação em programação, que dura, em média, 300 horas. Além disso, são apresentados aos alunos cursos de português, matemática, LinkedIn, RPG, liderança, conflito e resolução de problemas, simulação de atendimento.

Os conteúdos são apresentados por profissionais que já atuam no mercado de trabalho. Boa parte deles são colaboradores da Desk Manager. Após a conclusão do projeto, os participantes poderão ingressar em um curso de graduação na área de tecnologia na faculdade Impacta Tecnologia, começando a pagar pelas mensalidades seis meses depois do início das aulas.

Para participar, basta se inscrever numa das vagas de emprego disponíveis no link https://empreeduca.org.br/vagas, ter ou estar cursando o ensino médio em escolas públicas e possuir renda familiar per capita de até um salário-mínimo.